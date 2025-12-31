Primul minister care anunță reducerea cu 10% a salariilor. 216 funcții de conducere sunt desființate

Ministerul Agriculturii anunță concedieri și reducerea salariilor cu 10%, fiind primul minister care ia astfel de măsuri.. Foto: Getty Images

Ministerul Agriculturii anunță măsuri care să ducă la reducerea salariilor cu 10%, fiind primul minister care ia astfel de măsuri. Guvernul a aprobat reorganizarea Ministerului Agriculturii şi a structurilor din subordinea acestuia. Ordonanța privind reorganizarea institutiei prevede, printre altele, desfiinţarea a aproximativ 216 funcţii de conducere.

Ministerul Agriculturii a transmis că prin actul normativ adoptat miercuri este prevăzută reducerea numărului ordonatorilor de credite cu 73, de la 166 în prezent, măsură despre care spune că va permite o coordonare mai eficientă a instituțiilor din subordinea MADR.

De asemenea, ordonanța prevede desființarea a aproximativ 216 funcții de conducere, cu scopul diminuării nivelurilor ierarhice și al simplificării circuitului decizional.

Potrivit ministerului, reorganizarea va conduce la reducerea birocrației și a suprapunerilor instituționale, simplificarea traseului documentelor, scurtarea termenelor de soluționare a cererilor și dosarelor fermierilor și eficientizarea activității structurilor din teritoriu

Instituția precizează că în urma acestei reorganizări, cheltuielile cu salariile vor scădea cu cel puțin 10% la nivelul structurilor reorganizate.

Totodată, se menține un principiu esențial: Ministerul Agriculturii este în primul rând un minister al plăților către fermieri. Cheltuielile de personal reprezintă în prezent doar 6,8% din bugetul MADR, diferența fiind direcționată către plăți directe, programe de sprijin și investiții în agricultură și industria alimentară.

Reorganizarea vizează eliminarea paralelismelor instituționale și a procedurilor excesive care încetinesc procesul decizional și afectează relația cu fermierii. Noua structură administrativă va permite o mai bună coordonare a politicilor agricole și o abordare unitară la nivel național, a comunicat Ministerul Agriculturii.