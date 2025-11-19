Bolojan, despre tăieri: „10% din anvelopa salarială. Pot să lucreze la sporuri”. Replică pentru Moșteanu: „E greu să faci excepții”

Bolojan spune că Guvernul trebuie să țină cheltuielile sub control. Foto: Guvernul României

Ilie Bolojan a făcut noi precizări cu privire la tăierile din administrație pregătite de coaliția de guvernare. Într-un interviu publicat miercuri de Pro TV, premierul a precizat că pachetul de austeritate care vizează administrația recomandă ca toate ministerele să aibă în vedere pentru 2026 ”o reducere a cheltuielilor cu până la 10% din anvelopa salarială”.

Potrivit lui Ilie Bolojan, această măsură nu va însemna neapărat concedieri. El a precizat că unii miniștri pot face reduceri de personal, ”dacă se constată, în urma analizei, că este personal excedentar”, însă alții ”pot să lucreze la sporuri” sau la alte măsuri de acest gen.

“În pachetul de reformă în administrație s-a prevăzut această anvelopă de recomandare, ca toate ministerele să aibă în vedere pe anul viitor o reducere a cheltuielilor față de anul acesta cu până la 10% din anvelopa salarială. Asta înseamnă că unii pot să facă reduceri de personal, dacă se constată, în urma analizei, că este personal excedentar - și în multe locuri avem această situație. Alții pot să lucreze la sporuri sau la alte măsuri de genul acesta, care să țină cheltuielile de salarii la un nivel rezonabil”, a spus Ilie Bolojan.

El a precizat că Guvernul trebuie să țină cheltuielile sub control, pentru ca România să își recapete credibilitatea:

“În ultimii ani, (cheltuielile, n.r.) au fost întotdeauna scăpate de sub control, între ceea ce îți estimezi la început de an și ceea ce atingi la final de an este o mare diferență. Pentru ca România să-și recâștige credibilitatea, pentru a ne scădea dobânzile, ceea ce s-a întâmplat acum, le-am scăzut cu aproximativ un punct procentual față de jumătatea anului, am recâștigat puțină încredere. Asta trebuie să continuăm și anul viitor, ca să ne scadă dobânzile în continuare”, a mai spus Ilie Bolojan.

El a mai precizat că doar economiile făcute într-un an, potrivit datelor din ultimele luni, înseamnă aproximativ 700 de milioane de lei.

Ilie Bolojan, despre poziția lui Ionuț Moșteanu privind tăierile din administrație

Întrebat despre poziția ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, care a declarat că nu este de acord cu tăieri cu 10% a cheltuielilor de personal din MApN , premierul Ilie Bolojan a avertizat că ”este greu” să facă excepții, iar ”toți cei care suntem într-o funcție publică, toate ministerele, într-o formă sau alta, trebuie să fie parte la acest efort”.

”În aceste zile se vor închide discuțiile și pe pachetul pe administrație. Asta pentru că el trebuie adoptat înainte de buget. Dacă nu este adoptat înainte de buget, practic, bugetul nu va fi stabilit într-o manieră serioasă. Vom face cea mai făcut în acești ani, o să plecăm cu niște date, gândiți-vă că am plecat cu 7%, anul acesta la început, am ajuns la jumătate anului la 7,7 și vom ajunge la final la 8,4”

Nu mai putem continua acest lucru. De aceea, toate legile care stabilesc un buget pe baze sănătoase, care controlează cheltuielile, care fac o disciplină bugetară, trebuie adoptate înainte, pe de o parte. Iar pe de altă parte, e greu să te apuci să faci excepții și toți cei care suntem într-o funcție publică, toate ministerele, într-o formă sau alta, trebuie să fie parte la acest efort. Dar nu trebuie să taie din salarii, subliniez, ci trebuie să își gestioneze cheltuielile de personal, să nu mai angajeze, să se uite la sporuri, să-și reorganizeze activitățile mai bine”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a explicat cum pot fi evitate disponibilizările sau scăderea salariilor, dacă miniștrii reușesc să găsească soluții alternative pentru a face economii:

“Gândiți-vă, de exemplu, la Ministerul de Interne, ca să vă dau un exemplu. Ei, în mod normal, au un deficit de posturi. Acest deficit de posturi îl pot acoperi sau făcând angajări suplimentare, sau reorganizându-și activitățile din interior. Și ceea ce a anunțat domnul Predoiu, de exemplu, în zona de jandarmerie, în zona de dispecerate, înseamnă că dacă astăzi avem, să spunem, 8000 de jandarmi în pază și schimbăm filozofia posturilor de pază, adică la sediile Curții de Conturi nu trebuie să stea în fiecare județ cinci jandarmi. Poți să ai un jandarm de dimineață și poți să ai un sistem de camere de luat vederi, așa cum este peste tot în sectorul privat, care este monitorizat dintr-un dispecerat. Iar acei jandarmi care se eliberează de acolo, din 8000-10.000 de posturi, 2000-3000 se duc în pază, avem o siguranță mai mare și nu mai angajăm oameni”, a spus premierul Bolojan.

Ce spune premierul despre salariile profesorilor

Precizările premierului vin în contextul în care coaliția ar fi discutat despre o tăiere generală de 10% a cheltuielilor salariale pentru toate categoriile de bugetari, nu doar pentru funcționarii din administrația centrală, potrivit surselor politice.

După ce sindicaliștii din Educație au amenințat cu declanșarea grevei generale, premierul Ilie Bolojan a fost nevoit să facă precizări în care a dat asigurări că salariile profesorilor nu vor fi diminuate.

„Având în vedere pachetul care a fost adoptat, în care pe educație au fost crescute normele didactice și au fost reduse bursele, nu există intenția ca anul viitor pe componenta de educație pe preuniversitar să se mai ia măsuri care să însemne alte reduceri”, a anunțat Ilie Bolojan, într-o scurtă declarație pentru Edupedu.ro.