Salariile profesorilor nu vor fi tăiate, dă asigurări Bolojan. „Pe partea de educație măsurile au fost deja adoptate”

2 minute de citit Publicat la 11:31 19 Noi 2025 Modificat la 13:43 19 Noi 2025

Salariile profesorilor nu vor fi tăiate, dă asigurări Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Educația nu va fi afectată de alte reduceri bugetare, în afară de cele aplicate deja prin pachetul 1 de reformă, a declarat miercuri premierul Ilie Bolojan, pentru Edupedu.ro.

„Având în vedere pachetul care a fost adoptat, în care pe educație au fost crescute normele didactice și au fost reduse bursele, nu există intenția ca anul viitor pe componenta de educație pe preuniversitar să se mai ia măsuri care să însemne alte reduceri”, a anunțat Ilie Bolojan, într-o scurtă declarație pentru Edupedu.ro.

„Deci pe partea de educație măsurile au fost adoptate”, a declarat premierul.

Pe „preuniversitar nu vor mai fi luate alte măsuri. Norma didactică stabilită acum se menține”, a adăugat Bolojan.

Bolojan a precizat că în urma măsurilor luate deja până acum, per total buget, „am văzut efectele: este prima dată când ne-au scăzut de la 14,2 miliarde de lei, cât reprezentau cheltuielile într-o lună, la 13,7 miliarde, deci o reducere cu 500 de milioane. Trebuie să menținem acest trend de reducere, ca să ne putem reduce deficitul și să ne stabilizăm cheltuielile bugetare anul viitor. Acesta este realitatea”.

Profesorii ies miercuri în stradă, după ce au aflat că Guvernul are de gând să tăie salariile bugetarilor, inclusiv lefurile din învăţământ. Dascălii vor protesta în faţa Ministerului Educaţiei, de la ora 13:00. Sindicaliştii avertizează că o astfel de măsură va provoca o criză fără precedent, în condiţiile în care sunt mii de copii care nu au cadre didactice calificate la clasă. De asemenea, profesorii vor fi afectaţi şi de interzicerea cumulului pensiei cu salariu.

Mai mult decât atât, cadrele didactice acuză că există deja deficit acut de personal, că sunt mii de elevi care nu au la clasă profesori calificaţi, iar mulţi dascăli au renunţat la plata cu ora, pentru că erau mai prost plătiţi chiar decât un zilier. Sindicatele din Educație amenință cu greva generală.

Liderii coaliției au discutat luni seara, din nou, despre tăierile din administrația centrală și locală. De data aceasta, din cauza lipsei de bani la buget care rămâne la fel de mare ca la începutul reformelor, discuțiile au ajuns la necesitatea tăierii salariilor, inclusiv la profesori și în Sănătătate.

Surse participante la ședință au declarat pentru antena3.ro că Ilie Bolojan a cerut să fie eliminate Educația și Sănătatea de la excepții și de aici a început o nouă ceartă între liderii partidelor aflate la guvernare. Sursele citate susțin că UDMR și PSD se opun tăierilor din Educație, dar „Bolojan insistă să se taie de la învățământ”.