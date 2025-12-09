Nicusor Dan îi transmite lui Ilie Bolojan, de la Paris, să nu o demită pe ministra Diana Buzoianu, așa cum a cerut PSD

09 Dec 2025

Președintele României, Nicușor Dan, a discutat la Palatul Elysee cu președintele francez Emmanuel Macron. Sursă foto: Președinția României

Președintele Nicușor Dan s-a pronunțat, marți, în timpul vizitei în Franța, în legătură cu criza din coaliția de guvernare, în contextul în care PSD cere demiterea ministrei Diana Buzoianu din cauza situației din Prahova, unde furnizarea apei potabile către populație este întreruptă de 12 zile.

"Social-democrații chiar insistă cu acest subiect. Spun că nu se poate să nu existe un responsabil în momentul de față pentru criza apei. Dumneavoastră spuneați că Apele Române ar trebui să își asume răspunderea. Mai vedeți posibilă rămânerea în coaliție a Uniunii Salvați România? Cum vedeți răspunsul pe care ar trebui să-l dea Diana Buzoianu?", a fost întrebat președintele.

Nicușor Dan: Nu văd vreun motiv pentru care un ministru să plece sau să nu funcționeze Coaliția

"Da, eu cred că. Bineînțeles că printre așteptările pe care oamenii le au față de politicienii care sunt în funcții de conducere sunt și astfel de declarații în care, pe anumite situații administrative, se cer demisii și fel de fel de lucruri.

Dar trebuie să facem diferența între declarații politice, discuții interne din care răzbat la dumneavoastră.

Și e foarte bine că răzbat și că relatați și acțiunea politică.

Deci, în momentul acesta, în planul acțiunii politice, eu nu văd vreun motiv pentru care coaliția să nu funcționeze sau pentru care un ministru să trebuiască să plece", a răspuns Nicușor Dan.

PSD i-a cerut marți lui Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit marți cu premierul Ilie Bolojan și i-a cerut să o demită pe Diana Buzoianu din funcția de ministru al Mediului, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN.

Premierul nu a spus nici da, nici nu, potrivit acelorași surse.

Anterior întâlnirii cu Bolojan, Grindeanu a participat la ședința Biroului Permanent Național al PSD.

Grindeanu: Vom intra într-o perioadă de analiză internă a participării PSD la guvernare

"Am discutat despre alegerile de duminică, despre București, despre Buzău, despre celelalte județe în care am avut alegeri, despre concluzii la cald, despre lucruri care pot fi îmbunătățite pe București, pentru că în celelalte locuri am câștigat.

Am discutat și despre ce avem de făcut în perioada următoare și aici, noi, ca partid, am hotărât să intrăm într-o perioadă de analiză a guvernării.

Așa cum am luat decizia acum șase luni, astăzi am hotărât să intrăm în această perioadă de analiză internă despre participarea noastră la guvernare.

(...) Cuprinde ce ține de agenda publică și deciziile guvernului și premierului Bolojan din perioada următoare, de buget și de cum se dorește a fi construit, de cum se ține cont de propunerile noastre (...)

Toate vor intra la analiză, fie că vorbim de salariul minim, de administrație locală sau centrală, de bugetul pe 2026.

Lucrurile astea vor conta și în final vom dat un vot și vom decide în cunoștință de cauză", a afirmat liderul PSD, după ședința BPN.