Cseke Attila a anunţat priorităţile ministerului Dezvoltării pentru 2026: PNRR şi Programul Sfânta Ana

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Foto: Hepta

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi programul de construire de creşe rămân priorităţi pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în 2026, a precizat, luni, ministrul Cseke Attila, conform Agerpres.

"PNRR va fi o prioritate pentru Ministerul Dezvoltării, având în vedere termenul limită al acestui program de finanţare, care expiră în 2026. Totodată, programul guvernamental de construire de creşe "Sfânta Ana" va rămâne o prioritate pentru că, prin acest program, sprijinim copiii şi familiile tinere şi oferim o soluţie pentru una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă România şi întreg continentul european: natalitatea în scădere", a declarat ministrul Cseke Attila despre priorităţile anului 2026.

Potrivit acestuia, anul viitor va fi marcat de mai multă predictibilitate.

"În 2026 ne vom concentra să asigurăm şi mai multă predictibilitate, deoarece toate măsurile întreprinse de Ministerul Dezvoltării în 2025, care aveau ca scop să oferim transparenţă şi predictibilitate în dezvoltare pentru autorităţile locale şi pentru constructori, au stimulat investiţiile şi dezvoltarea şi au oferit un sentiment de siguranţă antreprenorilor, angajaţilor din construcţii şi familiilor acestora", a subliniat Cseke Attila, potrivit unui comunicat de presă.

Legat de anul care se încheie, ministrul Dezvoltării a amintit că au fost eliberate gratuit pentru proprietari aproape 1 milion de extrase funciare, iar prin această măsură "au rămas 20 de milioane de lei în buzunarul oamenilor".

"Statul lucrează pentru cetăţeni, nu cetăţenii pentru stat. Acest principiu l-am avut în vedere la implementarea acestei măsuri şi în 2026 vom continua cu măsuri similare.", a completat el.

Ministerul Dezvoltării a atras cele mai multe fonduri

Totodată, Ministerul Dezvoltării a atras cele mai mule fonduri europene disponibile. Rata de absorbţie a fondurilor din PNRR a urcat de la 15% la 66%, iar, până la finalul anului 2026, poate urca până la 100%, potrivit ministrului Cseke Attila.

Ministerul Dezvoltării a finanţat dezvoltarea infrastructurii aeroportuare. La propunerea Ministerului, Guvernul a decis sprijinirea aeroporturilor din Satu Mare, Baia Mare, Craiova şi Târgu Mureş cu aproape 500 de milioane de lei.

"Execuţia bugetară a investiţiilor este mai mare în acest an decât în 2024. Anul acesta, deşi România a avut o situaţie financiară grea, Ministerul Dezvoltării a plătit o sumă mai mare pentru facturile lucrărilor executate pe investiţii decât în anul precedent. Am prioritizat investiţiile, le-am continuat pe cele urgente şi necesare, dar am continuat dezvoltarea localităţilor din România, pentru că dezvoltarea înseamnă bani investiţi în economie, care se întorc", a mai declarat ministrul Dezvoltării.

El a amintit că a preluat mandatul cu datorii de 6,7 miliarde de lei, care au fost achitate în prima parte a anului.

"Acestea au fost achitate în prima parte a anului, iar Ministerul Dezvoltării a continuat să achite facturile investiţiilor depuse în timpul anului, fără întreruperi similare cu cele din anii anteriori, când facturile investiţiilor în reţeaua de apă, canalizare, gaze şi modernizări de drumuri au avut întreruperi. Vom achita toate facturile, inclusiv cele depuse în această lună, dacă nu sunt necesare completări sau clarificări punctuale. La finalul anului nu vom avea facturi neplătite pe niciun program de finanţare guvernamental derulat de Ministerul Dezvoltării", a transmis ministrul Dezvoltării.