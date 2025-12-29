Radu Marinescu afirmă că nu a primit nicio solicitare de la CCR privind reforma pensiilor magistraţilor

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu. Foto: Hepta

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, luni, că nu a primit nicio solicitare din partea Curţii Constituţionale a României (CCR) privind realizarea unui studiu de impact pentru noul proiect al Guvernului Bolojan referitor la reforma pensiilor magistraţilor, conform Agerpres.

"Nu cunosc nimic despre un studiu de impact. Am văzut şi eu în media discuţii despre un asemenea posibil studiu care să fie solicitat. Oficial, nu am primit absolut nimic şi nu ştiu despre ce fel de impact ar fi vorba şi ce fel de studiu. Ministerul Justiţiei nu participă la aceste proceduri de la Curtea Constituţională. (...) Dacă ni se va solicita ceva în mod concret, ce anume, în ce măsură intră sau nu în competenţele noastre vom vedea. Noi acţionăm cu bună-credinţă şi în cooperare loială cu instituţiile statului", a declarat Radu Marinescu la Digi24.

Curtea Constituţională a României a amânat, luni, pentru 16 ianuarie, deliberările în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor, motivul fiind lipsa de cvorumului pentru şedinţa de deliberare.

Este a treia oară când instanţa constituţională amână luarea unei decizii în acest caz.

Potrivit unor surse din CCR, la şedinţa de luni nu s-au prezentat cei patru judecători propuşi de PSD la Curtea Constituţională - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc. Ei au părăsit şedinţa şi duminică şi nu au mai venit la dezbateri.

Tot pe surse a apărut informaţia că cei patru judecători au cerut un studiu de impact al acestui proiect, însă Simina Tănăsescu a declarat luni că studiul de impact nu este relevant în cazul proiectului de reformă a pensiilor magistraţilor.

"E o opinie majoritară. Mă număr în opinia minoritară care crede că studiile de impact ar putea fi utile în analiza controlului, dar asta e jurisprudenţa în momentul de faţă. Deci, studiile de impact nu sunt relevante în analiza noastră. Merg cu speculaţia mai departe, dacă vreţi. Ne putem gândi că ar fi posibil şi un reviriment de jurisprudenţă. Probabil că aş fi cea mai fericită dacă s-ar întâmpla asta. Numai că, în cauza de faţă, atât obiectul controlului nostru, cât şi sesizarea care ne-a fost adresată sunt publice. Şi se poate constata că aspectele legate de studiul de impact nu fac obiectul acestui dosar", a spus Tănăsescu.

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor adoptat de Guvern prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

Proiectul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorii şi procurorii au solicitat ca pensia lor să fie aproape la acelaşi nivel cu ultimul salariu încasat, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.

Primul proiect al reformei pensiilor magistraţilor a fost declarat neconstituţional de CCR pe 20 octombrie, ca urmare a unei sesizări depuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. CCR a motivat atunci că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM, chiar dacă acesta este consultativ.