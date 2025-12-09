Surse: Ce au discutat liderii PSD despre demisia Dianei Buzoianu. „Nu se poate, domnule. Să plece odată”

Conducerea PSD a discutat în şedinţa de marţi despre situaţia ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Liderii PSD au discutat, marți, în ședința conducerii partidului, despre criza de apă din Prahova și Dâmbovița. Mai mulți lideri ai partidului au cerut ca ministrul Mediului Diana Buzoianu să plece din funcție. Potrivit surselor Antena 3 CNN, președintele PSD Sorin Grindeanu i-a cerut lui Bolojan, după ședința PSD, demiterea ministrului Mediului.

Marți, după ședința de la partid, Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Ilie Bolojan și i-a cerut să o demită pe Diana Buzoianu din funcția de ministru al Mediului, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Premierul nu a spus nici da, nici nu, potrivit acelorași surse.

În timpul ședinței, mai mulți lideri i-au cerut lui Grindeanu să solicite demisia ministrului. Potrivit unor stenograme ale discuților, obținute de Antena 3 CNN, ministrei i s-a reproșat situația care a dus la criza apei.

Corneliu Ștefan, liderul PSD Dambovita: „Suntem în a 12-a zi în care oamenii nu au apă potabilă. Este foarte grav. Și văd că doamna de la USR de la Mediu se ține de jocuri politice la București”.

Laurențiu Nistor, PSD Hunedoara: „Nu se poate, domnule! Să plece odată și să își asume dezastrul. Chiar vrea să fie focar de infecție acolo?!”

Ionuț Pucheanu, PSD Galați: „Eu sunt scandalizat că a numit politruci de la USR de sus până jos în Apele Române și acum tot ea are tupeul să facă scandal.”

Sorin Grindeanu: „Voi avea astazi o discuție cu Bolojan. Doamna Buzoianu trebuie să plece.”

Conducerea PSD a discutat în şedinţa de marţi despre situaţia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a declarat după ședință preşedintele partidului, Sorin Grindeanu, care a menţionat că o să încerce să aibă o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan pe această temă şi, după aceea, va anunţa ce doresc social-democraţii.

„Nu vă ascund că s-a deschis acest subiect în şedinţa de astăzi. O să încerc să am o întâlnire astăzi cu domnul prim-ministru Ilie Bolojan şi daţi-mi voie prima oară să discut cu domnia sa şi după aceea să anunţ ceea ce dorim noi. Eu cred că e corect aşa", a spus Grindeanu, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD.