Cătălin Predoiu a anunţat că structurile MAI au avut mii de intervenții pe zi, în minivacanţa de Crăciun. Care a fost cea mai dificilă

Cătălin Predoiu, vicepremier, ministru al Afacerilor Interne. Sursa foto: Facebook /Catalin Predoiu

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, luni, că peste 30.000 de angajați ai MAI au gestionat, în medie, aproximativ 2.700 de intervenții pe zi, iar echipajele pentru situații de urgență au desfășurat peste 1.600 de misiuni zilnic, în minivacanţa de Crăciun. O intervenţie deosebit de dificilă a fost cea din localitatea Blăjel, județul Sibiu, unde a fost semnalat un conflict spontan între 30 de persoane, care se agresau cu obiecte contondente.

"Colegii din Ministerul Afacerilor Interne au fost permanent în linia întâi pentru siguranța cetățenilor și protejarea frontierelor României în timpul minivacanței de Crăciun.

Peste 30.000 de angajați ai MAI – polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră, pompieri, lucrători în domeniul imigrației și în domeniul aviației – au fost zilnic la datorie. Au intervenit continuu, fără pauză, zi și noapte, răspunzând prompt fiecărei solicitări venite din partea cetățenilor. Toate structurile ministerului au fost operaționale, inclusiv DGPI, fiecare acționând ferm și profesionist în aria sa de competență.

În această perioadă, structurile de ordine publică au gestionat, în medie, aproximativ 2.700 de intervenții pe zi, iar echipajele pentru situații de urgență au desfășurat peste 1.600 de misiuni zilnic – cele mai multe pentru salvarea de vieți, acordarea primului ajutor și stingerea incendiilor", a declarat Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, care a dat şi exemple de misiuni foarte dificile:

"Poliția Română a acționat ferm pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. În această perioadă, am acționat pentru menținerea trendului descendent al infracționalității contra persoanei.

Au existat și intervenții deosebit de dificile, precum cea din Ajunul Crăciunului, în localitatea Blăjel, județul Sibiu. Printr-un apel la 112 a fost semnalat un conflict spontan între 30 de persoane, care se agresau cu obiecte contondente. În urma agresiunii, un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost rănit, iar echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul acestuia.

Pentru restabilirea ordinii au intervenit echipaje de poliție, inclusiv o grupă SAS, alături de jandarmi, iar starea conflictuală a fost aplanată. În urma intervenției, 10 persoane au fost conduse la sediul poliției. Dintre acestea, 4 au fost arestate preventiv pentru 29 de zile, iar alte 6 sunt cercetate în stare de libertate. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „omor” și „tulburarea ordinii și liniștii publice”.

În perioada 24-28 decembrie peste 1300 de polițiști rutieri au intervenit pentru fluidizarea traficului care s-a desfășurat în condiții de iarnă. În această perioadă au fost înregistrate 37 de accidente rutiere grave, soldate cu 16 persoane decedate și 31 rănite grav.

Jandarmeria Română a menținut ordinea publică în zonele aglomerate și la manifestările religioase. La evenimentele publice și religioase organizate cu prilejul Crăciunului au participat peste 540.000 de persoane. Manifestările s-au desfășurat fără incidente deosebite.

La rândul ei, Poliția de Frontieră a asigurat securitatea granițelor și fluidizarea traficului. Frontiera de stat a fost tranzitată, în medie zilnică, de peste 73.000 de persoane, fiind depistați 77 de migranți.

Chiar în ziua de Crăciun, colegii din cadrul Sectorului de Poliție de Frontieră Negru Vodă din Constanța au depistat în extravilanul localității Negru Vodă 14 persoane, fără documente, acestea fiind conduse la sediul instituției. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „trecere frauduloasă a frontierei de stat.”

Pompierii au intervenit rapid și eficient, iar profesionalismul lor a făcut diferența dintre un incident grav și o tragedie. Un exemplu este incendiul produs ieri, pe raza municipiului București, la depozitul de echipamente termice și sanitare din Bulevardul Iuliu Maniu, care s–a manifestat cu flacără deschisă și degajări mari de fum. Arderea s–a manifestat la 2 hale și în curtea depozitului, pe o suprafață de aproximativ 6.300 mp. Intervenția a fost foarte dificilă, dar, din fericire, nu au fost victime".

Cătălin Predoiu a mai precizat că au existat intervenții în 80 de localități din 27 de județe și municipiul București, din cauza condițiile meteorologice severe:

"De asemenea, condițiile meteorologice severe au impus intervenții în 80 de localități din 27 de județe și municipiul București, unde s-a acționat pentru îndepărtarea copacilor căzuți, degajarea elementelor de construcție și remedierea efectelor vântului puternic și ale ninsorilor.

Mesajul nostru a fost unul clar și unic: sărbători în siguranță pentru toți cetățenii!

Ministerul Afacerilor Interne rămâne concentrat pentru ca și în perioada următoare sa păstram controlul ordinii si siguranței publice. Vom continua să acționăm rapid, hotărât și profesionist, fără ezitare, pentru apărarea ordinii publice, a siguranței cetățenilor, a comunităților, a patrimoniului public și privat și a frontierelor de stat.

Le mulțumesc tuturor partenerilor instituționali care au fost alături de noi în aceste zile.

Mulțumesc cetățenilor români care au înțeles că siguranța este un efort comun. Respectarea legii, spiritul civic și sesizările făcute către autorități au fost esențiale – sprijinul dumneavoastră contează și face diferența. În mod special doresc să mulțumesc celor care ne-au semnalat situații care au necesitat intervenția noastră, sprijinul lor este neprețuit.

Ministerul Afacerilor Interne rămâne deschis dialogului cu cetățenii și va continua să colaboreze strâns cu aceștia pentru siguranța tuturor".