Război total în Coaliție după criza de la CCR. PSD cere ca Bolojan să solicite Curții să decidă cu celeritate privind pensiile speciale

"Nu e un accident, ci un semnal politic extrem de grav", a spus Raluca Turcan. Foto: Agerpres

Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, luni, la Antena 3 CNN, că Guvernul ar trebui să solicite Curţii Constituţionale să se întâlnească "cu celeritate, imediat după Revelion" şi să ia o decizie pe pensiile magistraţilor. El a precizat că "lumea s-a săturat de aceste tertipuri ale magistraţilor, fie ei în viaţa civilă, fie ei pensionaţi, dar mai ales cei de la CCR". Declarația lui vine în contextul în care sedința CCR privind pensiile magistraților a fost amânată iar, pentru 16 ianuarie, pentru că au lipsit, ca și duminică, patru judecători PSD - Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Mihai Busuioc și Bogdan Licu. Situația a dus la atacuri dure la adresa PSD din partea PNL și USR.

"E o tâmpenie, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Înțeleg că n-a fost cvorum. Nu erau în concediu. De ce n-a fost cvorum? Trebuiau să se prezinte la ședință, să ia o decizie: da sau nu.

Guvernul trebuie să solicite de îndată CCR ca ședința să nu se țină pe 16 ianuarie, ci cât mai grabnic, imediat după Revelion, dacă e posibil, poate chiar pe 3 ianuarie, în prima zi în care se pot întruni, să o facă.

Am dat un sfat în direct. Guvernul e condus de premierul Bolojan, bănuiesc că se uită.

CCR, de-a lungul timpului, când Guvernul i-a cerut să se întrunească cu celeritate sau să schimbe data ședințelor, a făcut asta. Vreau să fiu optimist că se poate face și acum.

Dar Guvernul poate azi, chiar în acest moment, să semneze o scrisoare către CCR prin care să le ceară să judece cu celeritate. Stăm de două luni pe această lege, care e importantă pentru un jalon PNRR.

Reforma justiției e mai complexă decât pensiile magistraților. Nu avem reducere de cheltuieli la pensiile magistraților. În schimb, ne dau lecții de moralitate magistrați cu pensii de 40.000 lei sau salarii de 30.000 lei, care își fac vacanțele în țări exclusiviste.

Realitatea e că lumea s-a săturat de aceste tertipuri ale magistraților, mai ales la CCR", a declarat Adrian Câciu.

Reacția lui vine după ce sedința CCR privind pensiile magistraților a fost amânată iar, pentru 16 ianuarie.

De la ședință au lipsit, ca și duminică, patru judecători PSD - Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Mihai Busuioc și Bogdan Licu. În lipsa lor, nu a mai existat cvorum și Curtea nu a mai putut vota, ceea ce explică blocajul din acest moment.

Adrian Toni Neacşu, fost judecător și fost membru CSM, a declarat luni la Antena 3 CNN că decizia celor patru judecători CCR de a pleca de la ședința privind pensiile magistraților și de a nu se mai întoarce este "un gest fără precedent", iar românii "nu pot vedea decât foarte prost această situație", care "acumulează frustrări".

Liderul USR cere reforma CCR: Există procedura încetării mandatului

Președintele USR; Dominic Fritz, a transmis, luni, pe Facebook că haosul creat de amânările de la CCR privind pensiile magistraților are ca scop protejarea unor rețele de interese în interiorul justiției și a privilegiilor lor și că, în acest context e o urgență reală reforma Curții Constituționale.

În opinia lui, încetarea mandatului trebuie să se aplice inclusiv judecătorilor CCR.

"Sunt convins că nu poate fi blocat la infinit ce este susținut aproape în unanimitate de către români. Reforma pensiilor speciale este dorită de cetățenii de toate culorile politice, o rară temă unificatoare într-o societate altfel dezbinată.

Joculețele tactice pe care le vedem la Curtea Constituțională nu o să țină. Miza pare să fie protejarea unor rețele de interese în interiorul justiției și a privilegiilor lor.

Dar presiunea va crește. Reforma propusă este de bun-simț. Nu mai poate fi oprită. Și e doar începutul.

Iar cei care împiedică, pe orice cale, luarea unei decizii fac un joc periculos.

E mai evident ca niciodată că este o urgență reală reforma Curții Constituționale, că se impune deconectarea judecătorilor CCR de la interesele de grup și comenzile de partid. Lucru pe care USR îl cere public, de altfel, de ani buni. Pentru cei care refuză să-și facă treaba, există procedura încetării mandatului. Chiar și pentru judecători ai CCR", a scris Fritz.

CCR își cam bate joc şi duce în derizoriu importanţa instituţiei, a afirmat luni vicepremierul și noul ministru USR al Apărării, Radu Miruță, după ce ședința Curții Constituționale privind pensiile magistraților a fost amânată din nou, pentru 16 ianuarie, din lipsă de cvorum.

Alexandru Muraru (PNL) acuză judecătorii constituționali ai PSD "de sfidare"

Raluca Turcan şi preşedintele PNL Iaşi, Alexandru Muraru, au acuzat duminică PSD că provoacă o criză la Curtea Constituţională a României (CCR), după ce patru judecători social-democraţi au plecat din sala unde se disputa legea pensiilor speciale. . Raluca Turcan a scris, pe Facebook, că ce s-a întâmplat astăzi "nu e un accident, ci un semnal politic extrem de grav", în timp ce Alexandru Muraru a spus că "nu putem fugi la infinit de responsabilitate prin artificii procedurale".

"Aș întreba românii de bună credință, care muncesc onest și ies la pensie la 65 de ani, dacă ei își permit să se prezinte la job, să refuze să muncească, și să nu pățească nimic. Să vină când vor ei și exact atunci când este de luat o decizie, să plece pe ușă fără consecință. Pentru că fix asta au făcut azi judecătorii constituționali ai PSD. Sfidarea lor de astăzi încununează sentimentul de frustrare și revoltă în societatea românească față de privilegii nesimțite. Oamenii nu mai au răbdare și nici toleranță pentru o castă a căror pensii speciale sunt de 10 ori mai mari decât media celorlalte pensii din sistemul public.

Astfel de situații sunt incompatibile cu rolul constituțional al CCR, care este acela de garant al Constituției și de reper de funcționare corectă a statului de drept. Curtea nu poate fi asociată unor strategii de evitare a responsabilității.

Chiar dacă am salutat decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale, într-un moment în care Moscova era la un pas de a instala un păpușar în fruntea statului, asta nu înseamnă că trebuie să tolerăm orice alt exces, ca și cum am fi datori cu recunoștință perpetuă sau cu tăcere în fața abuzurilor.

PSD crede că prin astfel de tertipuri forțează plecarea premierului și preluarea guvernării alături de extremiștii de la AUR. Pentru că la asta visează pesediștii în fiecare noapte. Am o veste proastă pentru ei. Alegătorii nu vor ierta niciodată o asemenea parșivenie și nici ceea ce face PSD acum, blocând orice reformă și orice măsură care aduce un strop normalitate și dreptate în viața românilor", a scris luni, pe Facebook Alexandru Muraru.