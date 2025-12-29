Noul ministru al Apărării, Radu Miruţă, critică dur CCR: „Vă cam bateţi joc şi duceţi în derizoriu importanţa instituţiei”

Noul ministru al Apărării, Radu Miruţă, a criticat CCR. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Colaj Agerpres Foto

CCR își cam bate joc şi duce în derizoriu importanţa instituţiei, a afirmat luni vicepremierul și noul ministru al Apărării, Radu Miruță, după ce ședința Curții Constituționale privind pensiile magistraților a fost amânată din nou, pentru 16 ianuarie, din lipsă de cvorum.

„Nu se poate să fii judecător CCR şi să ieşi din sală de două ori pentru a nu face cvorum, pe o temă cu impact major pentru România. Judecaţi şi asumaţi-vă, nu vă bateţi joc”, a scris Radu Miruţă (USR), pe pagina sa de Facebook.

Preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, a anunţat luni că sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor a fost amânată pentru data de 16 ianuarie din lipsă de cvorum.

Potrivit unor surse din CCR, la şedinţa de luni nu s-au prezentat cei patru judecători propuşi de PSD la Curtea Constituţională - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc. Ei au părăsit şedinţa şi duminică şi nu au mai venit la dezbateri.

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor adoptat de Guvern prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.