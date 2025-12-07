Localitățile din Prahova ar putea avea apă potabilă abia joi. Buzoianu: DSP mai face probe în următoarele 72 de ore

Peste 100.000 de oameni iau apă cu porţia de la cisternele montate în judeţul Prahova sau de la izvoare. Foto: Antena 3 CNN

Autoritățile estimează că apa potabilă ar putea fi disponibilă din nou în toate localitățile afectate din Prahova până joi, după finalizarea etapelor de verificare ale Direcției de Sănătate Publică. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că apa a fost repornită în sistem, dar nu este încă declarată potabilă.

Buzoianu a precizat că alimentarea cu apă ajunge în continuare treptat către zonele cele mai îndepărtate.

„Ultima discuție pe care am avut-o cu președintele CJ Prahova a fost că azi (duminică – n.r.) ne așteptăm să ajungă apa și la ultimele localități, care erau cele mai îndepărtate. Cred că mai sunt două localități, în acest moment, la care nu a ajuns apa, pentru că sunt la mulți kilometri distanță”, a declarat ministrul.

Primele analize pentru potabilitate au fost deja prelevate.

„Deja au fost făcute primele verificări pe potabilitate, DSP a luat deja probele biologice. Iar în următoarele 72 de ore minimum vor fi făcute probe. În acest moment, apa funcționează pentru grupurile sanitare”, a spus Buzoianu.

Decizia finală privind potabilitatea aparține DSP, care ar urma să finalizeze toate testele până joi.

„Aici e deja o decizie a DSP, dar în acest termen (până joi – n.r.) ar trebui finalizate toate etapele de verificări făcute de DSP”, a explicat ministrul.

Întrebată despre solicitările de demisie, Buzoianu a respins varianta și a anunțat că se va prezenta luni în Parlament pentru clarificări.

„Mâine (luni – n.r.) merg în Parlament, voi răspunde la absolut toate întrebările legate de situația de la Prahova. Nu îmi dau demisia, că nu există nicio atribuție”, a transmis ministrul Mediului.

Timp de o săptămână, 107.000 de oameni din mai multe localități din județele Prahova și Dâmbovița nu au avut nici apă potabilă, nici apă menajeră. Au primit apă cu porția de la Guvern, după ce în urma lucrărilor de la lacul de acumulare Paltinu, dar și a unei viituri, apa a devenit atât de murdară, încât ESZ Prahova nu a mai făcut față.