Diana Buzoianu acuză ABA Buzău-Ialomița și ESZ Prahova că nu au avertizat că echipamentele lor nu fac față turbidității crescute a apei

Diana Buzoianu a declarat, la Antena 3 CNN, că deși atât Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa şi Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova au avertizat că turbiditatea apei va crește din cauza lucrărilor la Barajul Paltinu nu au spus că echipamentele lor nu vor face față și zeci de mii de oameni ar putea rămâne fără apă. Ceea ce s-a și întâmplat, de fapt. Ministra Mediului a adăugat că dimpotrivă, atât ea, cât și autoritățile locale au primit mereu asigurări de la ABA Buzău-Ialomița că nu va fi întreruptă alimentarea cu apă.

De aproape o săptămână, 107.000 de oameni din mai multe localități din județele Prahova și Dâmbovița nu au nici apă potabilă, nici apă menajeră. Primesc apă cu porția de la Guvern, după ce în urma lucrărilor de la lacul de acumulare Paltinu, dar și a unei viituri, apa a devenit atât de murdară, încât ESZ Prahova nu a mai făcut față.

„Informațiile care au fost trimise la nivelul Ministerului Mediului au fost că nu se va ajunge la întreruperea alimentării cu apă potabilă pentru populație. Au fost ridicate într-adevăr discuții cu privire la turbidiatea apei, ceea ce înseamnă că operatorul ESZ ar fi trebuit să vină și să zică dacă este o problemă sau nu.

În toate ședințele în care a fost ridicată această problemă, operatorul nu a luat cuvântul, nu a zis că ar fi un pericol de sistare a apei. Am avut chiar ședințe în care am înțeles că reprezentanții Ministerului și ai Prefecturii au întrebat expres.

Am avut ședințe în care Hidroelectrica a întrebat expres dacă există vreun pericol și de fiecare dată răspunsurile pe care le-am primit de la nivel local este că maximul care se poate întâmpla este să crească turbiditatea apei, ESZ nu a dat niciun fel de explicații că asta ar duce la imposibilitatea de a mai da apă potabilă. Iar, în acest caz, ABA, Administrația Bazinală Buzău-Ialomița a dat asigurări că da, turbiditatea poate să crească, dar va continua să fie potabilă, accesibilă tuturor”, a spus Diana Buzoianu la Antena 3 CNN.

Ministra Mediului nu neagă că există documente scrise în care ambele autorități menționate, ABA Buzău-Ialomița și ESZ Prahova, au spus că turbiditatea apei va crește în urma golirii acumulării Paltinu.

„Acestea sunt exact documentele la care făceam referire în momentul în care am spus că toate autoritățile au menționat că urmează să crească turbiditatea, dar autoritățile care ar fi trebuit să zică nu facem față la nivelurile crescute de turbiditate sau care ar fi trebuit să aplice obligațiile din convenția respecivă. și sunt două autorități care ar fi trebuit să facă asta: ABA de la nivel local și operatorul ESZ.

Niciunul din aceste două autorități nu au venit să spună, având în vedere că va crește turbiditatea, echipamentele pe care le avem noi nu vor face față pentru că ei știu care sunt echipamentele și la ce turbiditate fac față.

Mai mult decât atât nu au venit să implementeze obligațiile din convenție, pe care chiar dumnealor ar fi trebuit să le aplice, motiv pentru care eu acum două zile le-am cerut demisia și există în continuare mai multe documente între aceste autorități, în care spun că crșete turbiditate, dar nu au luat în considerare riscul (sistării apei n.red)”, a spus Buzoianu.

Întrebată de ce s-a făcut acest exercițiu de golire în această perioadă a anului, când exista și un cod portocaliu de viitură, ministra Mediului a explicat că este un proces anevois.

„Calendarul de golire a lacului a fost realizat de ABA de la nivel local. În momentul în care s-a stabilit că e nevoie de această lucrare, pentru a se ajunge la nivelul de metri care erau necesari pentru a se putea interveni a fost nevoie de cinci luni de zile de scăzut apa.

Noi nu vom putea niciodată să controlăm exact momentul la care să ajungă apa la nivelul la care să poată începe lucrările. Faptul că am avut această viitură care a crescut din nou, la peste 625 de metri, nivelul apei, asta înseamnă că vom avea nevoie în continuare de cinci, sase luni ca să scadă apa pentru lucrări”, a explicat Diana Buzoianu.

Furnizarea de apă potabilă către cei peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa s-ar putea relua, cel mai devreme, de săptămâna viitoare.