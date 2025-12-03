„Dacă în secolul 21, cu inteligenţa artificială, stăm la rând la apă, am spus totul”. Revolta oamenilor care primesc apă cu porția

Peste 100.000 de oameni iau apă cu porţia de la cisternele montate în judeţul Prahova sau de la izvoare. Foto: Antena 3 CNN

Oamenii din două judeţe, lăsaţi fără apă de incompetenţa autorităţilor, sunt acum umiliţi. Bolnavii, bătrânii sau copiii stau la coadă pentru porţia fixă de apă la sticlă, trimisă de Guvern la câteva zile după ce situaţia lor a făcut vâlvă în toată presa. Şi, pentru că probabil autorităţile se tem de vreo fraudă la apa potabilă, îi pun pe oameni să semneze că şi-au primit porţia la sticlă. Este un tablou sinistru care încheie anul 2025 într-o Românie care se vrea europeană şi care speră la digitalizare şi inteligenţă artificială, dar nu este capabilă să ia decizii pentru a-şi ajuta propriii cetăţeni, nici să găsească vinovaţii pentru o situaţie care nu ar fi trebuit să se întâmple vreodată.

Invalidă, în vârstă şi cu un soţ căzut la pat, o doamnă aşteaptă umilă un ajutor să-i care apă de băut.

„Am rugat pe cineva să-mi ducă şi mie două sticle la etajul 4. Am soțul invalid. Nu mai pot! Nu vedeți? Nu mai pot! Să-mi trimita și mie două sticle de astea de apă, că el bea apă multă seara. Trebuie să stea cu sticla de apă la pat”, ne spune femeia.



S-a aşezat lângă coada unde se distribuie apă îmbuteliată şi caută cu privirea un sprijin. Aceasta este realitatea anului 2025. Apa de băut se dă pe semnătură, pe tabele, la coadă.



De șase zile, străzile din Câmpina sunt pline ochi de oameni care stau la cozi ca să-și umple câteva bidoane cu apă. Aceștia se așează când la cozile pentru apă menajeră, când la cele unde se distribuie cu apă potabilă din rezerva de stat a Guvernului.



Peste 100.000 de oameni iau apă cu porţia de la cisternele montate în judeţul Prahova sau de la izvoare.​ Ca să se spele. Oamenii sunt revoltați:



„Unde să ne ducem? La cine să te plângi?”



„Dacă în secolul 21 cu inteligenţa artificială stăm la rând la apă, am spus totul.”



„Să se sesizeze autorităţile și Parchetul și tot să se ducă cu toții la pușcarie care sunt responsabili de așa ceva.”



De trei zile autorităţile aruncă vina dintr-o ogradă într-alta. Cert este că toată lumea a ştiut că se goleşte barajul, avertizările meteo şi hidro au fost date din timp, însă nimeni nu i-a anunţat pe oameni nici măcar că se va opri apa. Se caută vinovaţi şi responsabili şi se fac controale peste tot.



„În opinia mea, vinovăția este la Apele Române”, a spus președintele României, despre situația dezastruoasă de la Paltinu.



Nimeni nu vorbeşte însă şi despre nenorocirea din Argeş. Acolo peste 50.000 de oameni cară apă de la izvoare de pe 12 noiembrie. Motivul, deversarea barajului Vidraru. Diferenţa dintre ei şi cei din Prahova este că la robinetele din Curtea de Argeş şi localităţile învecinate curge apă menajeră.