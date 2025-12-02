Acuzații grave la adresa Apelor Române. „Au dat asigurări că nu vor fi probleme cu alimentarea/Au fost surprinși de ploi”

31.000 de litri de apă potabilă au fost distribuiți de ISU în trei județe. Foto: ISU Dâmbovița

Atât prefectul județului Prahova, cât și primarul orașului Băicoi au făcut acuzații grave la adresa Administrației Naționale „Apele Române”, marți seară, la Antena 3 CNN, în legătură cu criza apei potabile, care afectează peste 100.000 de oameni. Prefectul Daniel Nicodim a spus că experții de la Apele Române au dat asigurări că nu vor fi probleme la alimentarea cu apă, ba mai mult au susținut că întreruperi ar putea exista dacă nu se fac lucrările de la Barajul Paltinu. Edilul Marius Constantin a confirmat spusele prefectului și a atras atenția că aceiași specialiști le-au mărturisit că nu se așteptau să plouă atât de mult în luna noiembrie și nu au luat în calcul acest aspect atunci când au demarat lucrările.

Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova, a explicat că a aflat despre problemele de la Barajul Paltinu abia în luna noiembrie, deși ele se știau din luna iunie.

„Mi s-au prezentat aceste riscuri dacă nu s-ar interveni, dacă s-ar bloca acea vană. Cei de la Apele Române Buzău-Ialomița, care deservesc și Prahova, au părut și deranjați că nu le fac aprobarea ca la notar, repede, pentru achiziția pentru etapa a doua a lucrărilor”, a spus el.

Nicodim a adăugat că cei de la Apele Române i-au prezentat doar riscurile în cazul în care nu se fac lucrările de decolmatare și reparație de la Barajul Paltinu.

„Riscurile erau dacă se bloca acea vană la care trebuiau ei să intervină”, a spus Nicodim.

Apele Române, surprinse de ploi

Întrebat de ce s-a ajuns atunci la acest scenariu în care 100.000 de oameni nu au apă potabilă, prefectul a spus că explicația Administrației Naționale „Apele Române” a fost „codul portocaliu”.

„Nu am căutat eu vinovați. E evident că această culpă e în dreptul Apelor Române. În primul rând, acuz lipsa de comunicare, lipsa unui plan de rezervă, lipsa luării în considerare a celorlalte variante. Dânșii au prezentat riscurile, doar în situația în care lucrarea nu se efectua”, a spus prefectul.

Acesta a adăugat că din punctul său de vedere două instituții se fac vinovate de criza apei potabile din prezent: „specialiștii de la Apele Române și cu cei de la ESZ Prahova pentru că ei sunt următoarea verigă din acest fir. Trebuiau să comunice și să aibă variantă de back-up pentru această problemă. În ședința CJSU au spus că nu există niciun risc.”

„Au dat asigurări că nu vor fi probleme în alimentarea județului”, a adăugat prefectul.

La rândul său, primarul orașului Băicoi, Marius Constantin, a confirmat spusele prefectului, dar și pe cele ale ministrului Mediului, respectiv că autoritățile locale nu au fost informate că există acest pericol de a rămâne fără apă.

„Noi nu prea avem informații deloc, nici măcar nu am fost înștiințați că putem fi expuși la un astfel de risc. Vineri seară ne-a operatorul care deservește mai multe localități din județ sa ne spună că nu vom avea apă 72 de ore. Am fost convocați după la trei ședințe și atunci am aflat niște informații de care nici n-am auzit și care ne-au și uimit puțin. Să lași peste 100.000 de locuitori fără apă, inițial au spus 72 de ore, la ședința de ieri de la barajul Paltinu vorbim deja de 7-10 zile, fără ca autoritățile locale să știe și să se pregătească este deja o catastrofă”, a spus edilul.

Primarul a explicat că dacă ar fi știut din timp că există acest risc ar fi avut un plan de rezervă.

„Pe raza orașului Băicoi și am spus duminică doamnei ministru acest lucru am un rezervor de apă cu o capacitate de peste 15.000 metri cubi. Dacă eram informat, raționalizam consumul din el pe întreg orașul și aveam apă 7–8 zile până se rezolva problema”, a spus el.

Marius Constantin a declarat că cei de la Apele Române s-au declarat „surprinși” de cât de mult a plouat în noiembrie și au mărturisit că nu au luat în calcul acest aspect când au demarat lucrările.

„Barajul din Paltinu a fost dat în folosință în 1971, ieri la ședință am îndrăznit să întreb pe acești specialiști ai Apelor Române dacă din 1971 până în prezent a mai fost o astfel de situație. Surpriza, nu, niciuna. În iunie când s-a hotărât golirea Barajului Paltinu pentru decolmatare, Apele Române nu au prezentat o variantă de rezervă în cazul în care apare o astfel de situație.

Hârtiile transmise către ESZ, minister și prefectură spun că, dacă nu se intervine, apar probleme. S-a intervenit și au apărut problemele. Au dat asigurări că, dacă se intervine la timp, nu vor fi probleme în alimentarea cu apă. Dar surpriza continuă. Ni s-a explicat de acești specialiști ai Apelor Române că au fost surprinși de ploile din noiembrie.

Ei se așteptau să avem temperaturi de peste 30–40 de grade în noiembrie, care să provoace secetă.

Când golești un baraj și vrei să faci o lucrare, este sigur că apar probleme neprevăzute. Cum să nu ai un plan de rezervă să îl aplici imediat?”, a mai spus edilul.

Lacul Paltinu e golit pentru reparații

Lucrările de golire controlată a lacului de acumulare Paltinu au început în noiembrie 2025, după ce, în vară, au fost descoperit probleme la vanele de golire de pe fundul lacului.

„În noaptea de vineri, noi am observat că ne crește turbiditatea exponențial, imediat am început să modificăm tratarea, să intervenim pentru avarie și din ce în ce mai mult creștea turbiditatea până la un moment dat în care a intrat pur și simplu nămol. Noi considerăm că această golire, împreună cu o viitură care a venit în jurul orei 03:00, au creat această situație. Dacă era diluția, dacă lacul avea un nivel mai crescut, atunci viitura s-ar fi diluat”, a spus și șeful companiei Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, Bogdan Chițescu, la Antena 3 CNN.

Peste 100.000 de oameni din județele Dâmbovița și Prahova nu au apă de cinci zile, după ce în urma ploilor abundente și a lucrărilor de la acumularea Paltinu, apa din lac s-a umplut cu aluviuni, ceea ce a crescut foarte mult turbiditatea. Instalațiile de captare și stația de tratare (Stația Voila) nu au putut prelua și trata apa, astfel că furnizarea apei a fost oprită.

Ultimele estimări cu privire la momentul la care peste 100.000 de oameni vor primi apă potabilă indicau ziua de luni, 8 decembrie, dar nici aceste termen nu e sigur 100%.