Un bărbat e blocat de 2 zile într-un canal, în Sectorul 5 din București. Oamenii l-au auzit țipând și au sunat la 112

Un băiat e blocat de 2 zile într-un canal, în Sectorul 5 din București. Foto: ISU

Un tânăr de 21 de ani a stat blocat două zile într-un canal din Sectorul 5 din București. Doi oameni care treceau pe stradă i-au auzit țipetele și au sunat la 112.

ACTUALIZARE 18:15 Echipele de salvare au reușit să îl scoată în siguranță la suprafață. Starea de sănătate a tânărului este una precară, este transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Bărbatul în vârstă de 21 de ani a fost găsit blocat într-un canal cu o adâncime de aproximativ șase metri, la intersecția străzilor Cladova și Pieptănari, din Sectorul 5 al Capitalei. Alarma a fost dată de doi cetățeni, care au sesizat un echipaj al Secției 18 Poliție.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție, precum și două echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Din primele informații, tânărul este conștient, însă respiră cu dificultate din cauza temperaturii ridicate din interiorul canalului. Potrivit autorităților, acesta ar fi rămas blocat acolo de aproximativ două zile.

Canalul se află pe spațiul verde de la intersecția celor două străzi și este în curs de reabilitare de către RADET.

Salvatorii au precizat că este necesară lărgirea canalului pentru ca bărbatul să poată fi scos în siguranță.