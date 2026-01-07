Bulgarii au stat la cozi uriașe pentru primele pensii în euro: “Problema nu e moneda, ci suma primită”

Peste 2 milioane de pensionari își primesc pensiile în euro pentru prima dată în Bulgaria. Foto: Getty Images

Cozi uriașe s-au format în Bulgaria la oficiile poștale, în contextul în care Guvernul de la Sofia a făcut primele plăți ale pensiilor în euro. La nivel național, peste 2 milioane de pensionari își primesc pensiile în euro pentru prima dată. Peste 60% dintre ei își vor primi banii prin transferuri bancare, în timp ce restul depind de plățile prin poștă, potrivit Novinite.

Măsurile de securitate au fost înăsprite semnificativ în perioada de plată. Ministerul de Interne de la Sofia a anunțat o prezență sporită a poliției în jurul oficiilor poștale și al băncilor la nivel național, cu sprijin suplimentar din partea Jandarmeriei în așezările mai mici și îndepărtate.

Ofițerii de poliție sunt staționați în principal în apropierea locațiilor de plată și vor asista cetățenii, dacă este necesar.

În mai multe orașe, începerea plăților pensiilor în euro a dus la cozi. În Burgas, pensionarii s-au adunat în fața unui oficiu poștal cu mult înainte de orele de deschidere, unii așteptând cu 40-50 de minute înainte. Mulți au spus că au venit devreme din obișnuință, deoarece aceeași sucursală a deservit în mod tradițional pensionari din diferite cartiere. În timp ce unii nu și-au exprimat nicio îngrijorare cu privire la euro și au spus că sunt deja familiarizați cu valutele străine, alții și-au exprimat nemulțumirea față de sumele mici ale pensiilor, menționând că problema nu era moneda, ci suma primită.

Au existat, de asemenea, pensionari care au salutat adoptarea euro, spunând că ar fi trebuit să se întâmple mai devreme.

Potrivit Lilyanei Dragova, manager regional al Postbank, plățile ar putea fi puțin mai lente, deoarece aceasta este prima dată când pensiile sunt plătite în euro și mulți oameni operează cu noile bancnote pentru prima dată. Chiar și așa, cozile se formează constant și toți clienții sunt serviți. Dragova a adăugat că, deși perioada de plată se întinde pe zece zile, cele mai mari aglomerații apar de obicei în primele trei-patru zile, în special după perioada sărbătorilor.

Scene similare au fost observate și în alte părți ale țării. În Montana, cozile au început să se formeze dimineața devreme în fața Oficiului Poștal Central, care deservește peste 3.500 de pensionari.

În timp ce mulți pensionari nu au raportat dificultăți cu procesul și au descris serviciul ca fiind rapid și ordonat, alții au recunoscut că nu sunt siguri de sumele exacte în euro pe care le vor primi sau și-au exprimat îngrijorarea cu privire la adaptarea la noua monedă. Toate pensiile sunt convertite la cursul de schimb oficial fix de 1,95583 leva pentru 1 euro, iar pensionarii pot obține extrase de cont gratuite în euro de la Institutul Național de Securitate Socială, dacă este necesar.

Intrarea în Zona Euro i-a luat prin surprindere pe mulți comercianți care nu s-au pregătit pentru schimbare. Clienților care au vrut să plătească în moneda europeană fie li s-a spus să achite în leva, fie au primit restul în moneda bulgară. Oamenii s-au plâns că o pâine care costa 1 leva a ajuns la 2, apoi la 3 leva, iar acum se va vinde cu 1,5 euro.

Temerile legate de creșterea prețurilor și de pierderea independenței monetare au alimentat protestele încurajate de partidele naționaliste împotriva ascensiunii țării în zona euro.