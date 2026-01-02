Trecerea la euro bulversează Bulgaria. „E o nebunie, nu avem euro pentru rest”. „O pâine care costa 1 leva va fi acum 1,5 euro”

Chiar dacă aderarea la moneda euro a Bulgariei a fost anunțată din timp, intrarea în vigoare de la 1 ianuarie, i-a luat prin surprindere pe mulți comercianți care nu s-au pregătit pentru schimbare. FOTO: Profimedia Images

Chiar dacă aderarea la moneda euro a Bulgariei a fost anunțată din timp, intrarea în vigoare de la 1 ianuarie, i-a luat prin surprindere pe mulți comercianți care nu s-au pregătit pentru schimbare. Clienților care au vrut să plătească în moneda europeană fie li s-a spus să achite în leva, fie au primit restul în moneda bulgară. Oamenii s-au plâns că o pâine care costa 1 leva a ajuns la 2, apoi la 3 leva, iar acum se va vinde cu 1,5 euro.

„Nu-mi da euro-ul ăla, n-am ce să-ți dau rest! Lucrez cu leva!”, îi spune unui bărbat vânzătoarea Nelly, de la singura tarabă deschisă pe 1 ianuarie în piața de pe strada Mladezhka din Plovdiv. Bărbatul vrea să cumpere pere și scoate o bancnotă de 10 euro. O pune lângă lăzile cu fructe, dar vânzătoarea spune că nu are monedă europeană, relatează 24 Chasa.

„Lucrez cu leva, domnule”, repetă Nelly politicos, dându-i două pere pentru 3,70 leva.

Clientul este nevoit să scoată din nou mâna în portofel și să plătească cu o bancnotă de cinci leva. Femeia îi dă rest 1,30 leva.

„Speram doar să fac prima mea achiziție în euro și nu s-a întâmplat”, a comentat bărbatul.

Nelly își cere scuze. „Nu suntem pregătiți pentru acest tip de plată. Fiica mea este casieriță într-un magazin din satul Parvenets, din regiunea Plovdiv. M-a sunat mai devreme: «Mamă, e oribil! O femeie în vârstă face cumpărături, casa de marcat arată suma de 17 euro, iar ea îmi dă 17 leva și nu vrea să înțeleagă. Cum o să ne descurcăm?»”, povestește Nelly.

Pe întreaga stradă „Mladezhka” din Plovdiv, aproape toate magazinele sunt închise pe 1 ianuarie.

Principalul supermarket este însă deschis. Cu toate acestea, casierii par vizibil îngrijorați.

„E o nebunie. Nu avem bancnote euro disponibile și suntem nevoite să lucrăm cu leva”, explică una dintre casiere în timp ce o clientă îi înmânează 20 de euro pentru cumpărăturile slae și așteaptă restul în aceeași monedă. De ce nu v-ați pregătit, de când știm că euro va fi fi moneda oficială în țara noastră de la 1 ianuarie? Întreabă clienta. Casierul o îndrumă să se adrseze proprietarilor lanțului de supermarketuri.

Colega ei deschide sertarul casei de marcat. Nu am mai mult de 20-30 de euro. Sunt cenți ici și coo, dar nu suntem pregătiți să lucrpm cu ei azi, explică femeia îngrijorată. Recunoaște că e dificil pentru că nu pot da rest clienților care vor să plătească în euro. Apoi, sunt necesare calcule complexe despre cum să dea restul.

Casirele spun că primele săptămâni sau chiar luni vor fi extrem de dificile.

Spre deosebire de magazine și piețe, bancomatele distribuie deja bancnote euro, deși există unele dificultăți în special cu bancnota de 5 euro.

Taximetriștii din Plovdiv lucrează, deocamdată, în mare parte cu leva.

„În ajunul Anului Nou am încasat doar leva. Va mai dura ceva timp până ne vom adapta complet la noua monedă”, explică unul dintre ei.

„O pâine care costa odinioară 1 leva a ajuns la 2 și apoi la 3 leva, iar acum va fi 1,5 euro”

Bulgarii se tem că prețurile la toate alimentele vor crește, dar că nu același lucru se va întâmpla și cu salariile.

Femeie: Nu, nu sunt mulțumită de introducerea euro, pentru că nu a existat nicio consultare publică. Ar fi trebuit să fie un referendum.



Femeie: Sunt împotriva introducerii euro, în primul rând pentru că leva a fost folosită timp de mulți ani. Nu avem nevoie de euro doar pentru a face cumpărături în alte țări, deoarece plățile se fac astăzi aproape în totalitate cu cardul. Călătorim frecvent în Europa și nu am întâmpinat dificultăți la plățile cu cardul de debit sau credit. Din aceste motive, nu mă pot obișnui cu ideea euro și nu susțin introducerea lui.



Femeie: Prețul tuturor produselor a crescut. O pâine care costa odinioară 1 leva a ajuns la 2 și apoi la 3 leva, iar acum va fi 1,5 euro, dar salariile nu au crescut.



Bărbat: Sunt îngrijorat că fondurile aflate în bănci ar putea dispărea în continuare, așa cum s-a întâmplat în trecut în această țară.



Bancomatele din Bulgaria au emis euro pentru prima dată

Bancomatele din capitala Sofia au dat bancnote euro noi-nouțe, înlocuind leva, care va fi folosită în continuare pentru plățile în numerar în ianuarie, scrie AP News.

Țara cu o populație de aproape 6,7 milioane de locuitori era una dintre cele mai sărace când a devenit pentru prima dată membră a Uniunii Europene, în 2007. Aderarea la sistemul monedei unice europene înseamnă o integrare mai profundă în UE după tranziția din 1989 de la o economie de tip sovietic la democrație și piețe libere.

Totuși, această etapă istorică are loc pe fondul instabilității politice, guvernul condus de conservatori fiind forțat să demisioneze la începutul acestei luni în urma protestelor anticorupție la nivel național, și al scepticismului în rândul oamenilor obișnuiți, alimentat de temerile de creștere a prețurilor.

Guvernul a trebuit să reducă inflația la 2,7% la începutul acestui an pentru a se conforma regulilor UE și a obține aprobarea liderilor UE. Însă demisia sa a lăsat țara fără un buget pentru anul viitor, ceea ce face dificilă continuarea reformelor și utilizarea fondurilor europene, și creează nemulțumiri sociale.

Grupurile naționaliste și pro-ruse din Bulgaria au exploatat, de asemenea, temerile că trecerea la moneda euro ar duce la mai multă sărăcie și la pierderea identității naționale.

Țările care aderă la UE se angajează să respecte moneda euro, dar aderarea efectivă poate dura ani de zile, iar unii membri nu se grăbesc. Croația a fost ultima țară care a aderat în 2023.



