Pe locul ocupat de soţia lui Maduro în legislativul Venezuelei va sta o garoafă roşie. Legătura cu Revoluția Garoafelor și ce înseamnă

2 minute de citit Publicat la 11:29 07 Ian 2026 Modificat la 11:29 07 Ian 2026

Dezvelirea portretului lui Nicolas Maduro și al Ciliei Flores la deschiderea sesiunii legislative 2026–2031, Caracas, 5 ianuarie. Sursa foto: Getty Images

Locul deputatei Cilia Flores, soţia preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, capturată alături de acesta în timpul unui atac al trupelor americane din 3 ianuarie, va fi împodobit cu o garoafă roşie până când „Prima Combatantă”, aşa cum este ea cunoscută, se va întoarce în Venezuela, a anunţat marţi legislativul cu majoritate chavistă, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Deputaţii şi deputatele Adunării Naţionale, pentru a-şi reafirma angajamentul de a lupta în fiecare zi pentru revenirea ei în parlament, au luat decizia, conform instrucţiunilor preşedintelui Adunării Naţionale, Jorge Rodriguez, de a plasa o garoafă roşie pe scaunul ei”, a declarat deputatul Pedro Carreno în timpul unei întâlniri între consiliul de administraţie al Adunării Legislative şi Curtea Supremă de Justiţie (TSJ).

În acest sens, Carreno a afirmat că vor lucra „neobosit până când” Maduro şi Flores se vor întoarce în ţară.

Garoafa roşie a fost un simbol în mişcările politice şi sociale de-a lungul istoriei, reprezentând libertatea şi speranţa, după ce în aprilie 1974 soldaţi şi civili din Portugalia şi-au împodobit puştile cu această floare în ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Revoluţia Garoafelor, care a marcat sfârşitul dictaturii şi începutul democraţiei în această ţară europeană.

Revoluția Garoafelor din Portugalia

Revoluția Garoafelor (în portugheză Revolução dos Cravos) a fost o lovitură de stat militară pașnică în Portugalia, desfășurată în 25 aprilie 1974, care a pus capăt unei dictaturi de aproape 50 de ani și a deschis calea spre democrație în țară.

Până atunci, Portugalia era condusă de regimul autoritar numit Estado Novo, inițiat în 1933 de António de Oliveira Salazar și continuat de succesorii săi.

La 25 aprilie 1974, un grup de ofițeri din armata portugheză (Movimento das Forças Armadas, MFA) a lansat o lovitură de stat rapidă și cu foarte puțină violență.

De ce garoafa roșie?

Simbolul revoluției — garoafa roșie — provine dintr-un gest spontan al populației:

Civilii au oferit garoafe soldaților, punându-le în țeava armelor sau în uniformă ca semn de sprijin, pace și schimbare pașnică, ceea ce a dat evenimentului numele de „Revoluția Garoafelor”.

Povestea populară spune că o femeie, Celeste Caeiro, a oferit pentru prima dată garoafe soldaților în acea zi, iar simbolul a fost adoptat imediat de mulți oameni.

Gestul a reprezentat refuzul violenței și dorința de libertate, transformând garoafa într-un simbol al democrației, speranței și schimbării pașnice.

Ce s-a întâmplat după revoluție?

Regimul dictatorial a căzut rapid, aproape fără confruntări armate majore.

Au fost eliberate libertăți civile, au fost închise centre de cenzură și au avut loc alegeri democratice în anii următori.

Ziua de 25 aprilie este sărbătorită anual în Portugalia ca „Ziua Libertății” (Dia da Liberdade).