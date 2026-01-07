HARTĂ. Cod portocaliu de inundații în două județe. Alte 10 județe se află sub Cod galben

1 minut de citit Publicat la 11:14 07 Ian 2026 Modificat la 11:19 07 Ian 2026

Se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri / sursă foto: Getty Images

Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare Cod portocaliu de inundații pentru râuri din județele Mehedinți și Dolj, valabilă în intervalul 7 ianuarie, ora 18:00 – 8 ianuarie, ora 12:00. Alte 10 județe se află sub Cod galben de inundații.

Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor(INHGA, în intervalul 7 ianuarie, ora 18:00 – 8 ianuarie, ora 12:00, pe râurile din bazinul hidrografic Desnățui – bazin amonte Acumularea Fântânele (județele Mehedinți și Dolj) – se pot produce viituri majore cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.

Totodată, în intervalul 7 ianuarie, ora 11:00 – 8 ianuarie, ora 18:00, pe râurile din mai multe bazine hidrografice se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite.

Cod galben de inundații pe râuri din 10 județe

Zonele vizate:

Desnățui – bazin amonte Ac. Fântânele (Mehedinți, Dolj)

Jiu – afluenți aferenți sectorului aval SH Sadu – amonte SH Podari(Gorj,

Mehedinți, Dolj) și râul Jiu pe sectorul aval SH Filiași – amonte SH Podari(Dolj)

Mehedinți, Dolj) și râul Jiu pe sectorul aval SH Filiași – amonte SH Podari(Dolj) Olt – afluenți aferenți sectorului aval confluență cu râul Lotru – amonte

confluență cu râul Oltețului (Vâlcea, Argeș, Olt)

Oltețul – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior(Gorj, Vâlcea, Olt, Dolj)

confluență cu râul Oltețului (Vâlcea, Argeș, Olt) Oltețul – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior(Gorj, Vâlcea, Olt, Dolj) Teslui (Dolj, Olt)

Vedea – bazin superior, Teleorman – bazin superior(Argeș, Olt, Teleorman)

Argeș – bazin superior, Dâmbovița – bazin superior, Sabar – bazin superior (Argeș, Dâmbovița)

Ialomița – bazin amonte Ac. Pucioasa și afluenți aferenți sectorului aval Ac.

Pucioasa – amonte SH Siliștea Snagovului(Dâmbovița, Prahova, Ilfov)

Prahova – bazin superior, Teleajen (Prahova).