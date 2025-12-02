Cum se apără șeful ESZ Prahova în scandalul crizei apei potabile: „Nu a existat acest scenariu că nu se va putea asigura apă”

Peste 100.000 de oameni din județele Dâmbovița și Prahova nu au apă de cinci zile. Foto: Antena 3 CNN

Nu a existat niciun scenariu în care nu mai exista apă pentru populație după golirea barajului Paltinu, a spus directorul general al companiei Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova la Antena 3 CNN. Bogdan Chițescu a contrazis-o astfel pe Diana Buzoianu, care i-a cerut demisia lui și directorului Administrației Bazinale din Buzău, acuzând că știau că există acest risc și nu au informat pe nimeni. Directorul ESZ Prahova s-a apărat spunând că nu avea cum să anticipeze acest scenariu și a aruncat responsabilitatea în curtea Apelor Române.

Bogdan Chițescu susține că poate demonstra că nu a fost informat că există riscul ca peste 100.000 de oameni să rămână fără apă, ca urmare a golirii Barajului Paltinu.

„Acest scenariu nu a existat că nu se poate asigura apă populației. Adică, eu am primit o adresă de la ABA Ialomița în care mi s-a explicat că urmează o golire treptată a barajului, dar că mi se va oferi posibilitatea să iau apă în continuare la un nivel unde doar va crește turbiditatea. O să pun la dispoziția presei adresa aceasta. Eu am mai trecut prin situații de genul acesta. Am mai avut viituri în care noi ne-am descurcat”, a explicat directorul ESZ Prahova.

Întrebat când și-a dat seama că nu mai poate furniza apă, Chițescu a spus că vinerea trecută, când apa s-a umplut de noroi.

„În noaptea de vineri, noi am observat că ne crește turbiditatea exponențial, imediat am început să modificăm tratarea, să intervenim pentru avarie și din ce în ce mai mult creștea turbiditatea până la un moment dat în care a intrat pur și simplu nămol. Noi considerăm că această golire, împreună cu o viitură care a venit în jurul orei 03:00, au creat această situație. Dacă era diluția, dacă lacul avea un nivel mai crescut, atunci viitura s-ar fi diluat, dar viitura a pus capac”, a explicat Chițescu.

Șeful ESZ Prahova este de părere că situația ar fi trebuit să fie preîntâmpinată de cei de la Apele Române.

„Noi suntem un operator care doar trage apă, o tratează și o bagă în sistem. Atât timp cât eu nu am apă, nu am cum să dau nimănui. Cât am apă, pot să o tratez și să o introduc în sistem, așa cum am făcut ani de zile”, a explicat Chițescu.

Precizările directorului ESZ Prahova vin după ce ministrul Mediului a cerut să fie schimbat din funcție și el și directorul Administrației bazinale din Buzău. Diana Buzoianu a declarat că știau că există riscul ca populația să rămână fără apă, existând documente scrise în aceste sens, dar nu au transmis avertismentul mai departe nici Ministerului Mediului, nici primarilor sau altor autorități locale.

Acuzații la adresa ministrului Mediului

La rândul său, Chițescu a acuzat-o pe Diana Buzoianu că ar fi vrut să le dea oamenilor apă menajeră, neconformă.

„Prima dată am avut o ședință sâmbătă, în care a participat domnul director de la Apele Române și a pus problema vag despre această chestiune. A doua zi am avut o ședință cu doamna ministru, împreună cu domnul prefect al județului Prahova, și mai mult de 20 de primari în care doamna a precizat foarte clar că își dorește să facem acest lucru, să introducem apă menajeră, ca măcar oamenii să aibă apă menajeră, așa s-a exprimat, domnul director de la DSP s-a opus, dânsa a spus că știe că în alte județe s-a făcut așa ceva, și noi ne-am opus și am zis că atâta timp cât suntem la conducerea acestei companii și domnul director la DSP nu va pleca apă infestată. E un risc enorm și ea ca ministru al Mediului trebuia să ia măsuri”, a explicat Chițescu.

Despre aceste acuzații, Diana Buzoianu a spus că într-adevăr a întrebat dacă există această posibilitate, dar a acceptat că nu este posibil.

„Este o situaţie în care la nivel local sute de persoane îmi scriau zilnic dacă există această posibilitate de a se da apă menajeră, chiar dacă nu este potabilă, pentru a fi folosită pentru a trage apa la baie, de exemplu.

În aceste condiţii au fost trei întrebări puse în lanţ într-o şedinţă care a durat aproape trei ore. A fost o discuţie care a durat cinci minute în care am întrebat dacă există această posibilitate, dacă există limite legale care să facă diferenţa între apa menajeră şi apa potabilă, dacă se poate da în siguranţă această apă, mi s-a răspuns la toate aceste întrebări: nu, de către DSP. Am luat aceste informaţii ca atare şi am trecut mai departe”, a explicat, marţi după-amiază, ministrul Mediului.

Lucrările de golire controlată a lacului de acumulare Paltinu au început în noiembrie 2025, după ce, în vară, au fost descoperit probleme la vanele de golire de pe fundul lacului.

Peste 100.000 de oameni din județele Dâmbovița și Prahova nu au apă de cinci zile, după ce în urma ploilor abundente și a lucrărilor de la acumularea Paltinu, apa din lac s-a umplut cu aluviuni, ceea ce a crescut foarte mult turbiditatea. Instalațiile de captare și stația de tratare (Stația Voila) nu au putut prelua și trata apa, astfel că furnizarea apei a fost oprită.

Ultimele estimări cu privire la momentul la care peste 100.000 de oameni vor primi apă potabilă indicau ziua de luni, 8 decembrie, dar nici aceste termen nu e sigur 100%.