Cine este directorul ESZ Prahova, căruia ministrul Mediului îi cere demisia. Câștigă 60.000 euro/an. „Se hlizea în ședință”

Estimările cele mai recente arată că furnizarea apei ar putea fi reluată în 8 decembrie, dar nici această dată nu este sigură. Foto: Agerpres

După ce a cerut schimbarea din funcție a directorului Exploatare Sistem Zonal Prahova, pentru că nu a informat nici autoritățile locale, nici ministrul Mediului că există riscul ca 100.000 de oameni să rămână fără apă, Diana Buzoianu acuză un sindicat că face scut în jurul lui Bogdan Chițescu și că îi cere ei demisia. Numit în funcție în septembrie 2022, Bogdan Chițescu a câștigat, potrivit ultimei declarații de avere, 300.000 de lei pe an, în jur de 60.000 de euro, de la compania prahoveană aflată în subordinea Administrației Naționale „Apele Române”. Chițescu poate fi demis doar de Consiliul de Administrație care l-a numit în funcție.

Diana Buzoianu a cerut, marți, demisia directorilor Administrației bazinale din Buzău și Exploatare Sistem Zonal Prahova în scandalul crizei apei, după problemele de la Barajul Paltinu. Întrebată cine ar trebui să schimbe din funcţie şefii celor două instituţii, Diana Buzoianu a explicat că directorul ABA Buzău-Ialomiţa poate fi demis de către directorul general de la „Apele Române”, iar directorul Exploatare Sistem Zonal Prahova poate fi schimbat din funcţie de către Consiliul de Administraţie.

Cei doi, spune ministrul, sunt principalii responsabili pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița, pentru că ei aveau responsabilitatea directă de a informa Ministerul Mediului, autoritățile locale și cetățenii că există riscul să rămână fără apă, din cauza problemelor de la Barajul Paltinu și la bazinul de rezervă.

„Corpul de Control va stabili foarte clar unde au fost încălcate toate atribuțiile acestea, dar pe scurt, autoritățile care trebuiau să se asigure că există apă în continuare și autoritățile care trebuiau să se asigure că debitul apei care rămâne este unul care să permită să fie apă către populație sunt: Administrația Bazinală de la nivel local Buzău-Ialomița și operatorul de apă ESZ care trebuia să se asigure că are toate măsurile necesare ca să poată să asigure în continuare apă potabilă pentru persoane fizice și pentru operatorii economici, adică domnul Chițescu. Operatorul de apă ESZ care trebuia să asigure apa trebuia să ne anunțe”, a spus Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a spus că a fost „amenințată” de Bogdan Chițescu să nu se „atingă de dumnealui”.

„M-a amenințat și ne amenința pe noi că dacă ne vom atinge de dumnealui va urca toate sindicatele peste Ministerului Mediului și văd că tocmai am cerut demisia domnului și mi se cere acum, în comunicat oficial, demisia de către sindicatul de buzunar al domnului Chițescu”, a spus Diana Buzoianu.

Întrebată cine l-a plasat pe Chițescu la această companie de stat, aflată în subordinea Apelor Române, Diana Buzoianu a spus că nu poate răspunde la această întrebare, dar CV-ul acestuia este grăitor.

„Nu pot eu să răspund la așa ceva, dar CV-ului dumnealui cred că știe foarte mult. Pe mine ce m-a interesat cel mai mult a fost că în ședința oficială pe care am organizat-o puneam întrebări tehnice, dumnealui se hlizea, râdea, rânjea și apoi se dădea victimă că s-a pus presiune pe el, în condițiile în care toți primarii au spus. Lăsați Ministerul Mediului că n-a anunțat, deși și asta este o încălcare a legislației, dar nu a anunțat primarii. Dacă știau cu câteva luni înainte că există acest risc aveau soluția de a găsi rezerve”, a explicat Diana Buzoianu.

Cine este bugetarul plătit cu 60.000 de euro pe an

Licențiat la Bioterra, cu studii în securitate, fost manager al Poliției Locale Sector 4, deși anul trecut a încasat circa 60.000 de euro, indemnizația de director al unei companii de stat, Bogdan Chițescu, director în MIPE, nu deține decât o Dacie.

În ultimii 12 ani, Bogdan Chițescu a ocupat mai multe funcții de conducere în administrația centrală și în multe companii cu capital de stat, printre care și Transelectrica. În declarațiile de avere depuse de-a lungul acestor ani de Chițescu, acesta nu a declarat proprietăți, autoturisme sau bunuri ori depozite bancare cu valoare mai mare de 5.000 de euro. Abia în declarația pentru 2025, acesta a declarat o Dacie.

Venitul său însă nu este unul deloc mic. Potrivit ultimei declarații de avere depusă pe site-ul ANI, acesta a încasat peste 300.000 de lei de la compania prahoveană. Potrivit unei hotărâri a acționarilor companiei, indemnizația lunară brută a directorului companiei este de 19.250 lei, ceea ce înseamnă puțin peste 11.000 lei. Restul, până la suma netă declarată este bonusul de performanță.

Despre ESZ Prahova, ministrul Mediului spune că este o sinecură.

„E o struțo-cămilă care e a statului, da, e în subordinea Apele Române, creată în 2006, o anomalie legislativă cu totul, cap-coadă. E una dintre companiile statului care au fost create pentru a se mai da niște bani unor oameni”, a spus Diana Buzoianu.

„Stat în stat” la Apele Române

Diana Buzoianu a mai afirmat că Administrația Națională „Apele Române” este „stat în stat” și că a trimis în mai multe rânduri Corpul de control acolo. Aceasta s-a arătat mulțumită de directorul pe care l-a numit în funcție, Florin Ghiță, subliniind că acesta nu a schimbat până acum șefia instituțiilor din subordinea sa. Așadar, directorul ESZ Prahova a fost numit în timpul mandatului fostului director general, Sorin Lucaci, schimbat din funcție după ce a pierdut 300 de milioane de euro, fonduri europene.

„Discuțiile pe care le avem acum cu directorul general e să începem un audit de urgență și să propunem o restructurare. (...) Ce pot să spun e că până în momentul de față reformele pe care le-am început nu s-ar fi întâmplat cu fosta conducere”, a spus Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a explicat și cine a avizat începerea lucrărilor la Barajul Paltinu.

„În 18 iunie, s-a confirmat avaria sistemului care trebuie să fie modificat, în 24 iunie, când eu îmi depuneam jurământul, Apele Române, conduse la acea vreme de domnul Sorin Lucaci, dădeau o analiză în care spunea că e nevoie de aceste lucrări, iar pe 2 iulie, Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și a Lucrărilor Hidrotehnice a confirmat că e nevoie de această lucrare. Mai departe, nu mai este nevoie de alte avize”, a explicat Buzoianu.

Ministrul nu poate să intervină în această comisie „pentru că e abuz în serviciu. Nu e decizie politică, e o decizie tehnică”, a mai spus Buzoianu.

„Eu nu am semnat niciun fel de avizare, în schimbe există această comisie care are și reprezentanți de la Minister, care analizează din punct de vedere al siguranției. Au avizat că e necesară lucrarea, dar au pus și condiții de monitorizare, mai departe implementarea e făcută de autoritățile din local, puteau să găsească soluțiile de apă alternativă”, a conchis ministrul Mediului.

Peste 100.000 de oameni din județele Dâmbovița și Prahova nu au apă de cinci zile, după ce în urma ploilor abundente și a lucrărilor de la acumularea Paltinu, apa din lac s-a umplut cu aluviuni, ceea ce a crescut foarte mult turbiditatea. Instalațiile de captare și stația de tratare (Stația Voila) nu au putut prelua și trata apa, astfel că furnizarea apei a fost oprită. Estimările cele mai recente arată că furnizarea apei ar putea fi reluată în 8 decembrie, dar nici această dată nu este sigură.