Diana Buzoianu cere demisia directorilor exploatării bazinale Buzău și Prahova: Nu au comunicat riscurile, deși existau

Peste 100.000 de oameni din județele Dâmbovița și Prahova nu au apă de cinci zile. Foto: Agerpres

Diana Buzoianu a cerut demisia directorilor Administrației bazinale din Buzău și al Exploatare Sistem Zonal Prahova în scandalul crizei apei, după problemele de la Barajul Paltinu. Ministrul Mediului susține că ambele autorități știau că există riscul ca populația să rămână fără apă, existând documente scrise în aceste sens, dar nu au transmis avertismentul mai departe nici Ministerului Mediului, nici primarilor sau altor autorități locale. Diana Buzoianu a spus că dacă s-ar fi știu că există acest pericol, autoritățile locale s-ar fi putut pregăti din timp, iar oamenii nu ar mai fi rămas fără apă.

„Oamenii au crezut că nu există niciun fel de risc, deși două autorități comunicau între ele că există acest riscuri și că trebuie luate măsuri”, le-a spus ministrul Diana Buzoianu jurnaliștilor, miercuri, în Parlament.

Peste 100.000 de oameni din județele Dâmbovița și Prahova nu au apă de cinci zile, după ce în urma ploilor abundente și a lucrărilor de la acumularea Paltinu, apa din lac s-a umplut cu aluviuni, ceea ce a crescut foarte mult turbiditatea. Instalațiile de captare și stația de tratare (Stația Voila) nu au putut prelua și trata apa, astfel că furnizarea apei a fost oprită.

Ministrul Mediului susține că administrațiile bazinale din Buzău și Prahova știau că există „riscul de a nu putea fi asigurată apa pentru că va crește turbiditatea”, dar nu au avertizat pe nimeni.

„Există documente oficiale scrise care au fost comunicate și către ESZ și erau cunoscute și de către Apele Române, Administrația bazinală de la nivel local. În comunicările oficiale, care au ajuns la Ministerului Mediului, aceste riscuri nu au fost comunicate. Nu au fost comunicate aceste riscuri nici către primari, nici către prefecți, nici către consilii județene sau populație”, a spus Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului spune că dacă ar fi fost informați din timp, autoritățile locale ar fi putut lua măsuri din timp pentru a preîntâmpina situația în care se află acum zeci de mii de oameni.

„Primarii ne-au spus de nenumărate ori 'dacă am fi știut se puteau asigura surse alternative', ar fi putut să realizeze rezerve suplimentare, populația ar fi putut fi mai bine pregătită dacă se știa acest risc”, a explicat Diana Buzoianu.

Astfel, ministrul a spus că cei responsabili trebuie „schimbați de urgență”.

„Eu cred că trebuie să fie schimbate de urgenţă persoanele care sunt responsabile. Problema nu este că nu au anticipat această situaţie, problema este că au anticipat această situaţie, că au avut documente, avem documente care să ateste faptul că ştiau că există acest risc şi că nu le-au comunicat nici către minister, nici către populaţie, nici către primari şi nu au luat nici măsurile, nici ESZ-ul, nici Apele Române de la nivel local Buzău-Ialomiţa”, a adăugat Buzoianu.



Întrebată cine ar trebui să schimbe din funcţie şefii celor două instituţii, Diana Buzoianu a explicat că directorul ABA Buzău-Ialomiţa poate fi demis de către directorul general de la „Apele Române”, iar directorul Exploatare Sistem Zonal Prahova poate fi schimbat din funcţie de către Consiliul de Administraţie.



„Eu cred că există suficient de multe informaţii de natură publică care să arate deja că nu se poate gestiona această situaţie cu aceşti oameni”, a adăugat ministrul Mediului.

Declarațiile ministrului Mediului vin după ce a fost acuzată de senatorul PSD Daniel Zamfir că a gestionat „catastrofal” criza apei din Prahova și că ar fi făcut presiuni să fie livrată oamenilor apă, chiar și „neconformă”, ca să evite scandalul public.

„Ştiu că fac ceea ce trebuie în momentul în care săptămânal domnul Zamfir (senatorul Daniel Zamfir, de la PSD – n.r.) îmi cere demisia. Este o situaţie în care la nivel local sute de persoane îmi scriau zilnic dacă există această posibilitate de a se da apă menajeră, chiar dacă nu este potabilă, pentru a fi folosită pentru a trage apa la baie, de exemplu.

În aceste condiţii au fost trei întrebări puse în lanţ într-o şedinţă care a durat aproape trei ore. A fost o discuţie care a durat cinci minute în care am întrebat dacă există această posibilitate, dacă există limite legale care să facă diferenţa între apa menajeră şi apa potabilă, dacă se poate da în siguranţă această apă, mi s-a răspuns la toate aceste întrebări: nu, de către DSP. Am luat aceste informaţii ca atare şi am trecut mai departe”, a explicat, marţi după-amiază, Diana Buzoianu.



Ministrul a adăugat că „a acceptat informaţia obiectivă” cu privire la acest aspect, arătând că sunt situaţii, în ţară, în care se face această distincţie între apa potabilă şi apa menajeră.

Ultimele estimări cu privire la momentul la care peste 100.000 de oameni vor primi apă potabilă indicau ziua de luni, 8 decembrie, dar nici aceste termen nu e sigur 100%.

Cursurile din unitățile de învățământ din cele 13 localități prahovene afectate de criza apei generate de problemele de la acumularea Paltinu au fost trecute în sistem online în perioada 2-5 decembrie, a anunțat duminică seară Inspectoratul Școlar Județean Prahova, relatează Agerpres.