Scandal după criza apei din Prahova. Acuzații din PSD că Buzoianu a făcut presiuni ca oamenii să primească apă, chiar și murdară

Buzoianu, acuzată din PSD că a făcut presiuni ca oamenii din Prahova să primească apă, chiar și murdară. Foto: Agerpres

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, o atacă pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, pe care o consideră responsabilă de modul „catastrofal” în care a fost gestionată situația de la barajul Paltinu și criza apei pentru populație. El acuză că Buzoianu ar fi făcut presiuni să fie livrată oamenilor apă, chiar și „neconformă”, ca să evite scandalul public.

Într-o postare pe Facebook, el virbește de „impostură”, „incompetență” și „disperare după imagine” la vârful Ministerului Mediului.

Zamfir afirmă că în iunie, Administrația „Apele Române” a decis curățarea barajului Paltinu, însă fără să anunțe în prealabil ESZ PH (Explorare Sistem Zonal Prahova S.A.), societatea comercială care are chiar Apele Române ca acționar și care se ocupă de alimentarea cu apă a populației.

El susține că în octombrie, împreună cu autoritățile locale și din nou fără să informeze ESZ, Apele Române au decis scăderea nivelului apei din lac. Abia pe 22 octombrie, spune Zamfir, operatorul ar fi fost notificat oficial că urmează lucrări la baraj, lucrări estimate a dura 24 de luni.

ESZ ar fi avertizat atunci că nu există rezerve de apă constituite pentru această perioadă, însă Apele Române ar fi transmis doar că apa va fi „mai murdară” și că vor lăsa anumite rezerve în lac. În realitate, acuză senatorul PSD, s-a lăsat „mult prea puțină apă, plină de nămol”.

Zamfir susține că, săptămâna trecută, ESZ a constatat, pe baza măsurătorilor, că nu mai există suficientă apă pentru a asigura distribuția către populație. În paralel, volumul rămas în acumulare ar avea probleme grave de calitate, cu turbiditate foarte ridicată.

Zamfir acuză că Buzoianu ar fi făcut presiuni asupra autorităților din subordine pentru a se livra populației apă „neconformă”, doar pentru a se evita scandalul public legat de oprirea totală a alimentării.

Potrivit lui, ministra ar fi cerut ca apa, chiar dacă nu îndeplinea standardele de potabilitate, să fie totuși livrată „ca să aibă oamenii măcar să tragă apa la WC”. Senatorul descrie această atitudine drept „inconștientă” și „criminală”, avertizând că o astfel de decizie ar fi putut pune în pericol sănătatea oamenilor.

Zamfir subliniază că directorul DSP Prahova s-ar fi opus.

Liderul senatorilor PSD o acuză pe Diana Buzoianu că ar fi amenințat cu trimiterea Corpului de Control la ESZ PH pentru a forța găsirea unei soluții rapide, inclusiv prin livrarea apei neconforme.

În cadrul unei ședințe la Prahova, Apele Române și-ar fi recunoscut, potrivit lui, greșeala de estimare și ar fi anunțat amânarea cu 150 de zile a lucrărilor la baraj. „Problema este că nu există suficientă apă în lac, iar cantitatea rămasă are un nivel mare de turbiditate”, insistă senatorul, sugerând că situația este direct consecința deciziilor pripite luate fără consultarea operatorului.