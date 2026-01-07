Bucureștiul a rămas fără un simbol unic. Ultimul stejar secular din vremea Codrilor Vlăsiei s-a prăbușit, după ce a fost betonat

Ultimul stejar stradal din București martor al Codrilor Vlăsiei, care acopereau odinioară zona actualei Capitale. Sursa foto: Fundația Eco-Civica

Unul dintre cele mai vechi și valoroase simboluri naturale ale Capitalei a dispărut. Stejarul secular de la intersecția bulevardului Ferdinand I cu strada Horei, declarat monument al naturii, s-a prăbușit, a anunțat astăzi Fundația Eco-Civica.

Arborele, cu o vârstă estimată la aproximativ 300 de ani, era considerat singurul stejar stradal din București și un martor viu al vechilor Codri ai Vlăsiei, care acopereau odinioară zona actualei Capitale.

Potrivit Eco-Civica, stejarul a fost afectat grav de activitățile din jurul său, în special de o stație de carburanți amplasată chiar pe sistemul său radicular. Organizația a propus primarului general Nicușor Dan exproprierea benzinăriei, însă proiectul nu a mai fost finalizat la timp.

Reprezentanții fundației afirmă că analizele de sol efectuate în zonă au indicat un nivel extrem de ridicat de contaminare cu hidrocarburi, pământul fiind atât de infestat încât „lua foc de la chibrit”. În plus, în ultimele luni, alveola stejarului a fost complet betonată, deși în toamna anului trecut, când activiștii de mediu au documentat situația la fața locului, betonul nu fusese turnat.

„Facem praf toată țara într-o indiferență criminală”

„Suntem printre cei mai mari distrugători de mediu și facem praf toată țara într-o indiferență criminală”, transmit reprezentanții Eco-Civica, care consideră că prăbușirea stejarului reprezintă rezultatul direct al neglijenței și al lipsei de protecție reale pentru patrimoniul natural urban.

Organizația atrage atenția că dispariția stejarului de pe bulevardul Ferdinand I este o pierdere ireversibilă pentru București și un exemplu dureros al modului în care simbolurile naturale ale orașului sunt lăsate să se degradeze până la dispariție.

„Păcat, mare păcat că nu am conservat acest simbol natural unic al orașului nostru”, mai transmite Fundația Eco-Civica.