Spuneți-ne ce taxe plătiți. Antena 3 CNN intră în dialog cu românii care plătesc impozitele mărite la început de an

Taxe şi de 15 ori mai mari pentru maşinile hibride. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Ce taxe şi impozite aveţi de plătit în acest an? Cum se compară obligaţiile fiscale din 2026 cu cele din 2025 – sunt mai mari mai mici sau la fel? Spuneţi-ne cum arată situaţia dumneavoastră fiscală: ce s-a schimbat, ce v-a surprins şi cum vă afectează noile măsuri anunţate de autorităţi. Trimiteţi-ne mesajele şi documentele relevante pe adresa de e-mail [email protected], însoţite de numărul de telefon. Colegii noştri vor analiza cele mai interesante cazuri, iar exemplele primite vor fi prezentate astăzi, în direct, la Antena 3 CNN, pe parcursul întregii zile, oră de oră.

Noile taxe și impozite din România, analizate la Antena 3 CNN

Noile taxe și impozite pe care le au de plată contribuabilii în anul 2026, după aplicarea modificărilor fiscale impuse de Guvernul Bolojan și administrațiile locale, sunt analizate miercuri, în direct, la Antena 3 CNN. Mai mulţi contribuabili au început să trimită date chiar de la primele ore ale dimineţii, inclusiv fotografii de pe ghişeul.ro.

Un telespectator a trimis cât plăteşte în Sectorul 1 al Bucureştiului pentru o maşină hibrid, care are o capacitate cilindrică de 2.900 cmc. În 2025, el a plătit 145 de lei, iar în 2026 – a fost nevoit să achite suma de 2.247 de lei pentru impozitul autoturismului hibrid.

Asta înseamnă că impozitul pentru autoturismul hibrid al bărbatului a crescut de 15 ori. Într-adevăr, în cursul anului trecut, el a avut o scutire de 90%. Deci, s-a scăzut din impozitul total de atunci 90%, motiv pentru care a plătit doar 145 de lei.

Sume diferite pentru impozitul la case, în funcţie de ziua în care este accesată platforma Ghişeul.ro

În legătură cu creşterea impozitului pentru locuinţe, un bărbat din Sectorul 2 al Capitalei a intrat în direct la Antena 3 CNN. În 2025, acesta a plătit în jur de 200 de lei pentru impozitul unui apartament de 61 de mp din Sectorul 2 al Bucureştiului.

În 2026, el a intrat pe platforma Ghişeul.ro şi a trimis mai multe imagini în care se poate observa că i s-a recalculat impozitul de două ori. Prima sumă trimisă a fost de 576 de lei de la 200 de lei, anul trecut. Ulterior, cei de la Ghişeul.ro au revenit şi au spus că, de fapt, are de plătit 497 de lei.

Întrebat cum face faţă cu noile impozite şi când de mult îi este afectat bugetul, Ştefan Diaconu a răspuns astfel:

"Faţă de anul trecut, când am plătit 208 lei, acum am plătit de două ori mai mult, ceea ce este ciudat este faptul că, la diverse date, apar sume diferite. (...) "Prima oară, nu am făcut capturi de ecran, a fost 700 de lei, varianta doi a fost cu 497 şi varianta trei cu 576 de lei. Deci, nu am înţeles cum se calculează. De ce la date diferite apar sume diferite?".

La întrebarea: "Ce mesaj aveţi pentru Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan, care a modificat Codul Fiscal şi Codul Administrativ şi a majorat aceste impozite, cele mai multe fiind peste 100%?", bărbatul a răspuns:

"Singura chestie de reproşat este faptul că s-a dat libertate primarilor la nivel local, de Sectoare, să manevreze această limită de 70%, în sus. Adică nu este clar până unde se poate merge cu majorarea".