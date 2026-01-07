„E o inconștiență. Premierul induce în eroare opinia publică”. Polițiștii critică tăierile anunțate de Guvern și amenință cu proteste

Premierul Ilie Bolojan. Foto: Guvernul României

Bugetarii sunt tot mai nemulțumiți după majorarea taxelor și impozitelor, în condițiile în care veniturile au rămas înghețate, iar Guvernul pregătește concedieri și tăieri de salarii. Potrivit planurilor anunțate, bugetele de salarii din instituțiile centrale ar urma să fie reduse cu 10%, iar la nivel local aproximativ 13.000 de funcționari ar putea fi disponibilizați.

Premierul a declarat că măsurile de austeritate trebuie extinse și la polițiști, jandarmi, diplomați, funcționari, parlamentari sau angajați ai Curții de Conturi. În prezent, România nu are încă o lege a bugetului pentru 2026, iar negocierile din coaliție ar urma să înceapă săptămâna viitoare, potrivit surselor politice.

În paralel cu discuțiile privind bugetul, Guvernul pregătește și noi reforme în administrația centrală și locală. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că vrea să adopte rapid aceste măsuri și să extindă reforma și asupra pensiilor de serviciu, în funcție de decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților. Printre propunerile avansate se află și creșterea vârstei de pensionare pentru anumite categorii, precum polițiștii judiciari, jandarmii care păzesc instituții sau piloții.

Liderul sindicatului Europol, Cosmin Andrei, susține însă că premierul „induce în eroare opinia publică” în privința vârstei de pensionare a polițiștilor.

„În primul rând, premierul induce în eroare opinia publică, pentru că vârsta de pensionare a polițiștilor a crescut la 65 de ani, fiind un jalon în PNRR care a fost bifat încă din 2023. Mai mult decât atât, aceste declarații nu fac decât să pensioneze alte câteva zeci sau sute de polițiști, pentru că, de fiecare dată când vedem astfel de discuții și afirmațiile unor oameni politici, colegii noștri care mai pot rămâne în activitate optează să iasă la pensie, de frică să nu se schimbe lucrurile de pe o zi pe alta”, a declarat Cosmin Andrei.

Acesta a atras atenția și asupra speranței de viață a polițiștilor.

„Astăzi, speranța de viață a polițiștilor care se pensionează este de aproximativ 62 de ani, în condițiile în care vorbim atât despre polițiștii din stradă, cât și despre cei din birouri”, a mai spus liderul Europol.

În acest context, sindicaliștii propun o altă soluție.

„Ceea ce înseamnă că, dacă ne-am pensiona la 65 de ani, așa cum își dorește domnul Bolojan, probabil nici nu am mai apuca pensia. Din punctul nostru de vedere, ar trebui ca polițiștii să poată opta dacă mai contribuie lunar la sistemul de pensii sau dacă aleg să nu mai contribuie și să beneficieze de cei aproximativ 2.500–2.700 de lei, contribuția lunară pe care o plătim la bugetul de pensii, pentru a ne bucura de ea lună de lună, cât timp suntem în viață”, a afirmat Cosmin Andrei.

Liderul sindical a respins și ideea unei diferențieri între polițiștii din birouri și cei din stradă.

„Avem o legislație care se aplică tuturor categoriilor de angajați încadrați în condiții speciale, normale sau vătămătoare de muncă. Să vină acum cineva și să facă o distincție între polițiștii care lucrează în dosare penale și alți polițiști este o discriminare care nu poate sta în picioare și care va depopula sistemul de puținii profesioniști pe care îi mai avem”, a spus acesta.

În ceea ce privește tăierile de bugete în domeniul militar și de ordine publică, Cosmin Andrei avertizează asupra riscurilor.

„Cred că este o inconștiență să îți dorești tăieri de bugete în condițiile în care vedem situația de securitate, nu doar la granița cu Ucraina. Avem o lipsă acută de personal, iar plecarea unui profesionist din sistem nu poate fi compensată rapid prin recrutări noi”, a declarat liderul Europol.

Liderul sindical nu exclude protestele.

„Cu premierul este mai greu să existe un dialog, pentru că nu avem dialog social în momentul de față. În funcție de poziționarea Guvernului, vom ieși în stradă să protestăm față de aceste măsuri”, a mai spus Cosmin Andrei.