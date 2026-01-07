Ce au descoperit anchetatorii despre cei doi bărbaţi, tată şi fiu, care s-au aruncat de pe bloc

Cei doi bărbați lucrau ca zilieri în Arad și au stat de-a lungul timpului la diferite adrese. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Anchetatorii au deja primele concluzii în cazul tragediei din Arad, unde marţi un tată, în vârstă de 57 de ani, şi fiul său, de 27 de ani, s-au aruncat în gol de de pe un bloc cu 10 etaje. Bărbaţii au intrat în imobilul de locuinţe sub pretextul închirierii unui apartament. Cunoscuţii sunt în stare de şoc şi povestesc că cei doi ar fi avut dificultăţi financiare. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Primele date din ancheta deschisă în cazul tragediei din Arad

Tragedia de la Arad a şocat întreaga Românie, iar cei care i-au cunoscut pe bărbatul de 57 de ani şi fiul său, care avea 27 de ani, au povestit că îi ştiau cu datorii, dar că nu s-au gândit niciodată că vor recurge la un asemenea gest extrem. Cei doi erau din Vaslui.

"Dar pentru ce a făcut el treaba asta? Avea bănişori, dar, da, aveau datorii în toate părţile lor. Îmi pare rău de el. Sincer, îmi pare rău", a declarat o fostă vecină pentru Antena 3 CNN. Iar un fost vecin a povestit: "Pe băiat îl cunosc mai puţin, îl ştiu doar din copilărie, a copilărit cu băiatul meu, că au aceeaşi vârstă: 27 de ani. Dar era puţin mai retras, a fost crescut de bunica lui. Însă, tatăl ştiam că e ok, muncea. Nu îmi vine a crede".

Atât bărbatul de 57 de ani, cât şi fiul său primeau numeroase somaţii la vechile adrese pentru datoriile acumulate în ultimii ani.

"Tatăl băiatului a venit şi astă vară acasă, a spus că sunt bine, liniştiţi. Dumnezeu ştie ce a fost în sufletul lor. El era proaspăt divorţat. Cine ştie ce probleme aveau", a spus o fostă vecină pentru Antena 3 CNN.

În cursul zilei de miercuri vor sosi primele rezultate de la autopsii şi se vor preleva probele toxicologice, pentru că este important pentru anchetatori să afle dacă aceştia consumaseră înainte de tragedie băuturi alcoolice sau substanţe interzise.

Înainte să se arunce de la etajul 10 al unui bloc din Arad, cei doi şi-au dat jos din spate rucsacii în care aveau mai multe bunuri. Ei lucrau ca zilieri, cu ziua, nu reuşeau să aibă un loc de muncă stabil şi, din păcate, nici nu aveau o locuinţă stabilă. În ultima perioadă, ei au schimbat mai multe chirii.