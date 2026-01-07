Franţa lucrează cu aliaţii la un plan pentru cazul în care SUA pun în practică ameninţarea de a prelua Groenlanda

Ministrul Afacerilor Externe din Franța, Jean-Noel Barrot. Sursa foto: Getty Images

Franţa colaborează cu partenerii la un plan privind modul de răspuns în cazul în care Statele Unite îşi pun în practică ameninţarea de a prelua Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, a declarat miercuri ministrul afacerilor externe, Jean-Noel Barrot, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Barrot a declarat că subiectul va fi discutat la întâlnirea sa cu miniştrii de externe ai Germaniei şi Poloniei, care va avea loc mai târziu în cursul zilei.

Casa Albă a declarat marţi că preşedintele Donald Trump discută opţiuni pentru dobândirea Groenlandei, inclusiv potenţiala utilizare a armatei americane, într-o revigorare a ambiţiei sale de a controla insula strategică, în ciuda obiecţiilor europene.

Ce se întâmplă acum cu SUA și Groenlanda

SUA și intenția referitoare la Groenlanda

Casa Albă a confirmat că administrația americană analizează opțiuni pentru dobândirea Groenlandei, inclusiv posibilitatea de a folosi forța militară, în contextul considerentelor strategice pentru securitate arctică și rivalități cu Rusia și China.

Casa Albă spune că folosirea forței rămâne „o opțiune” în discuție.

SUA mențin baze militare în Groenlanda din secolul XX și consideră regiunea crucială pentru securitatea transatlantică și monitorizarea rutei arctice.

Reacția europenilor la intențiile declarate ale SUA

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a anunțat că Franța lucrează cu aliații să formuleze un plan de răspuns în eventualitatea în care SUA ar decide să avanseze cu o acțiune asupra Groenlandei. Subiectul urmează să fie discutat cu miniștrii de externe ai Germaniei și Poloniei.

Liderii din Europa (Franța, Germania, Marea Britanie, Polonia, Spania, Italia etc.) au declarat în mod clar că decizia asupra viitorului Groenlandei aparține danezilor și groenlandezilor, respingând orice idee de schimbare de suveranitate prin forță.

Declarațiile europene subliniază că Groenlanda este un teritoriu al Regatului Danemarcei, iar orice mutare a SUA asupra insulei trebuie discutată și decisă de părțile legitime (Danemarca și Groenlanda), nu impusă extern.

Tensiuni diplomatice crescute

Tema a apărut în contextul altor operațiuni militare americane recente (ex. atacul asupra Venezuelei), ceea ce a sporit îngrijorările europene privind respectul pentru suveranitate și cooperarea în interiorul NATO.

Oficialii danezi au avertizat că o asemenea acțiune ar putea submina grav încrederea în alianța NATO și chiar ar putea duce la „sfârșitul NATO” dacă un membru al alianței ar ataca un alt membru.

De ce SUA vor Groenlanda

Este un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, cu propriile instituții și control asupra multor domenii interne. Danemarca se ocupă de apărare și afaceri externe.

Are o importanță strategică majoră în Arctica datorită poziției geografice, resurselor naturale (inclusiv minerale) și a rutelor din ce în ce mai importante odată cu schimbările climatice.