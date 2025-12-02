Criza apei potabile. Ministrul Energiei spune că de vină este „un Dorel”: „Cei responsabili vor plăti”

Problemele de la barajul Paltinu pot afecta alimentarea cu apă încă șase luni. Foto: Facebook/Apele Române

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marți seara, la Antena 3 CNN, că de vină pentru criza de la Paltinu este „un Dorel”. Nu se știe încă cine, spune ministrul, care a anunțat că a trimis corpul de control la toate instituțiile implicate pentru a se afla cine a luat decizia de a goli simultan lacurile Paltinu și Vidraru. Ivan a precizat că nu există niciun risc de blackout.

Ministrul Energiei a explicat că oprirea centralei pe gaze de la Petrobrazi a fost inevitabilă, pentru că debitul de apă tehnică a scăzut sub nivelul minim necesar funcționării.

„Pentru a funcționa sistemul de răcire al termocentralei de la Petrobrazi aveam nevoie de minim 120 l/s de apă tehnologică. În clipa în care a fost această problemă și nu am ajuns să avem această cantitate, decizia a fost una foarte simplă și anume de a opri centrala pe gaz pentru a evita orice tip de incident care poate să aibă de procesiuni foarte grave.”

Oprirea a fost decisă marți, după ce nivelul apei din lacul Paltinu a scăzut până în punctul în care stația de tratare Voila și conducta de aducțiune nu au mai putut funcționa.

Chiar dacă centrala de la Brazi asigură o parte importantă din producția zilnică, ministrul susține că România nu riscă să rămână fără energie.

„Avem suficiente capacități de producție energiei pentru a suplini energia produsă pentru piața de echilibrare de la Brazi. Avem avantajul că putem să folosim în continuare centralele pe cărbune și o să folosim la maxim în această perioadă centralele pe cărbune pentru a asigura necesarul energetic al României”, a declarat Ivan.

El a explicat că în mod normal există un deficit mediu de 1.600 MW în producția națională, însă în această perioadă hidrocentralele ajută în mod decisiv: „Acest minus de 1600 megawați este de vreo 3 ani de zile în medie în România, pe un interval de 24 de ore. (...) Avem avantajul foarte mare al ploilor din acest weekend, care au făcut o creștere considerabilă la capacități de producție a energiei hidro, lucru care ne-a ajutat foarte mult să compensăm această pierdere”.

În prezent, producția hidro este de 1.400–1.500 MW, ceea ce, alături de nuclear și regenerabile, asigură un echilibru în Sistemul Energetic Național, spune Ivan.

Românii nu vor plăti facturi mai mari. Nici vorbă de blackout

Întrebat dacă românii vor plăti mai mult la facturi din cauza faptului că este cumpărată energie mai scumpă de pe piață, ministrul a răspuns: „Nu există riscul de a avea creșteri în facturile românilor din această cauză, pentru că, repet, echilibrăm cu celelalte surse de producție”.

De asemena, Ivan a subliniat că nu există riscul unui blackout: „Nu există riscul de blackout pentru că vorbim de o cantitate de energie care poate fi adusă din alte resurse duse la capacitate maximă și asta facem în momentul de față”.

Cine sunt cei vinovați? „Este evident că a existat un Dorel”

Ministrul a anunțat că a trimis corpul de control la toate instituțiile implicate pentru a se stabili cine au fost „Doreii” care au luat deciziiile de a goli simultan lacurile Paltinu și Vidraru.

„Cu siguranță că s-a dat avize de la cei de la Apele Române până la celelalte instituții abilitate (...), iar cei responsabili vor plăti. Trimitem corpul de control pentru a lămuri foarte clar cine sunt acești Dorei care au semnat și au asumat astfel de decizii care pun în pericol foarte multe lucruri importante pentru siguranța energetică a României. Este evident că a existat vreun Dorel, că altfel ajungeam în situația asta”.

El spune că a discutat cu toți actorii implicați, autorități locale, instituții centrale, OMV Petrom, pentru a evita repetarea unui astfel de incident: „Nu voi accepta ca astfel de situații să mai formeze de acum înainte (...). Să vedem că mai e un Dorel care mai deschide o supapă și rămânem iar fără apă tehnologică pentru unele dintre cele mai importante capacități de producție a energiei din România”.