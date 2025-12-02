Apele Române avertizează: Problemele de la barajul Paltinu pot afecta alimentarea cu apă încă șase luni

Problemele de la barajul Paltinu pot afecta alimentarea cu apă încă șase luni. Foto: Facebook/Apele Române

Alimentarea cu apă în județele Prahova și Dâmbovița rămâne vulnerabilă, avertizează Administraţia Naţională „Apele Române”. Marți, la ora 12.00, instituția a reluat livrarea apei din barajul Paltinu către staţia de tratare Voila, însă autoritățile atrag atenția că nerezolvarea şi amânarea problemelor va crea în continuare probleme de alimentare cu apă bruta pentru următoarele şase luni.

Potrivit instituției, astăzi, la ora 12:00, la acumularea Paltinu (cota 626.40 mdM), a fost deschisă golirea de semiadâncime cu 30 cm (cota 625 mdM). Prin această manevră, se evacuează 3 mc/s pentru alimentarea cu apă brută a prizei ELSID, iar ulterior către lacul de acumulare Voila – drumul cel mai scurt către stația de tratare.

În acest moment, se realimentează lacul de priză, iar operatorul de apă trebuie să finalizeze măsurile tehnice pentru reluarea tratării apei. Estimarea de reluare a alimentării cu apă pentru populație este de aproximativ o săptămână, în funcție de acțiunile operatorului ESZ Prahova.

› Vezi galeria foto ‹

Reabilitarea bazinului de apă curată (BAC) este o investiție multianuală începută în 2023, aflată acum în etapa finală de avizare, urmând aprobarea prin Hotărâre de Guvern. Această investiție nu elimină însă obligațiile operatorului ESZ Prahova, stabilite prin autorizația de gospodărire a apelor și prin Convenția de Exploatare semnată în 2017.

Conform Apele Române, operatorul are obligația să:

- asigure o acumulare tampon pentru stația Voila în perioadele de viituri;

- exploateze corespunzător priza Brebu și bazinul Lunca Mare;

- avertizeze din timp obiectivele din aval în caz de avarii.

Potrivit Apele Române, problemele la conducta de aducțiune către stația Voila sunt responsabilitatea exclusivă a ESZ Prahova, care are obligația legală de întreținere și reparare conform contractului de operare din 2013.

„Exploatare Sistem Zonal Prahova SA a fost notificată încă din luna octombrie privind riscurile de creștere a turbidității pe perioada scăderii nivelului în lac și a lucrărilor la galeria de fund. Operatorul trebuia să asigure surse alternative, inclusiv alimentarea din BAC Lunca Mare. În prezent, acest bazin este gol din cauza avariilor la conducta aflată în exploatarea ESZ Prahova.

Lucrările de intervenție la barajul Paltinu nu pot fi realizate la nivelul actual al apei (626 mdM). Pentru intervenții este necesară coborârea la cota 605 mdM. Sub cota de semiadâncime (625 mdM), funcționarea depinde exclusiv de turbinele microhidrocentralei – o soluție temporară, care nu asigură redundanța necesară și poate afecta alimentarea cu apă sau manevrele în caz de viitură.

Estimăm că amânarea lucrărilor de intervenție poate afecta alimentarea cu apă brută în următoarele 6 luni. În acest context, este nevoie de o colaborare strânsă între toate instituțiile implicate pentru rezolvarea urgentă a situației”, transmite instituția.

Problemele de la Barajul Paltinu, care afectează zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița, au dus la întreruperea activității la centrala electrică de la Brazi, deținută de Petrom. Aceasta asigură 10% din producția națională de energie electrică. Din această cauză, ministrul Energiei a convocat o ședință de urgență, potrivit surselor Antena 3 CNN.