Sorin Grindeanu, despre situaţia judeţelor fără apă potabilă: "Lucrurile au intrat într-o spirală proastă. Este haosul USR-ist"

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus marţi că "haosul USR-ist" a provocat situaţia din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, unde peste 100.000 de oameni nu au apă potabilă. "Lucrurile au intrat într-o spirală proastă. Este haosul USR-ist", a spus Grindeanu.

"Am văzut de câteva luni bune cum ne asigură doamna ministru de la Mediu, şi aţi văzut şi voi, că a făcut reforma la Apele Române. Am văzut, în 26 noiembrie, la una din televiziunile prezente și azi, cum declara că s-au luat toate măsurile și nu se va întâmpla nimic. Din păcate, lucrurile au intrat într-o spirală proastă. Azi i-am cerut lui Rogobete să plece urgent acolo, pentru că știu că sunt trei spitale fără apă. Este haos, haosul USR-ist", a spus Grindeanu.

El a subliniat că "e datoria specialiștilor să explice ce s-a întâmplat".

"Am înțeles că era o lucrare absolut necesară pentru siguranța barajului; problema a fost după. Nu sunt specialist, dar cred că e datoria specialiștilor să explice ce s-a întâmplat", a subliniat liderul PSD.

Problemele de la Barajul Paltinu, care afectează zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița, au dus la întreruperea activității la centrala electrică de la Brazi, deținută de Petrom. Aceasta asigură 10% din producția națională de energie electrică. Din această cauză, ministrul Energiei a convocat o ședință de urgență, potrivit surselor Antena 3 CNN.

"Felul în care s-au întâmplat lucrurile aici denotă o lipsă totală de coordonare. Primarii ne spuneau că au aflat la ore distanță că s-a tăiat apa. Noi am aflat de la primari că nu au apă pentru că autoritățile din subordine nu ne-au spus", spunea luni Diana Buzoianu, ministrul Mediului.