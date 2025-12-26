Atac violent la o fabrică din Japonia. Un bărbat a înjunghiat mai mulți oameni și a aruncat cu un lichid necunoscut asupra altora

Foto: Profimedia Images

Cel puţin 15 oameni au fost răniți, vineri, într-o fabrică din centrul Japoniei după ce un bărbat înarmat cu un cuțit i-a atacat, relatează AFP, citată de Agerpres. Atacatorul ar fi pulverizat și un lichid necunoscut asupra victimelor.

„Cele 15 persoane au fost transportate toate la spital”, a declarat pentru AFP un reprezentant al pompierilor din oraşul Mishima, prefectura Shizuoka. Din cei 15 răniţi, opt au fost înjunghiaţi şi şapte au fost atinşi de lichid, care ar fi un înălbitor, au precizat surse de presă locale.

Cinci persoane au necesitat „îngrijiri de urgenţă”, deşi gravitatea exactă a rănilor lor nu a fost precizată, a declarat oficialul citat anterior, adăugând că victimele sunt conștiente.

Tomoharu Sugiyama, un alt oficial din cadrul serviciului de pompieri din Mishima, a precizat că un apel a fost primit în jurul orei locale 16.30 dintr-o fabrică de cauciuc, afirmând că „cinci sau şase persoane au fost înjunghiate” iar altele au fost atacate cu „un lichid de tip spray”.

Presa niponă, inclusiv canalul public NHK, a anunţat arestarea unui bărbat suspectat de tentativă de crimă.

Mai multe ambulanțe au fost trimise spre fabrica Mishima care aparţine Yokohama Rubber Co., o companie specializată în fabricarea de pneuri pentru camioane şi autobuze.

Infracțiunile violente sunt relativ rare în Japonia, ţară care înregistrează o rată scăzută de omucideri şi o legislaţie dintre cele mai stricte din lume în materie de arme de foc.

Totuşi, atacuri cu cuțit şi chiar cele cu arme de foc au loc ocazional, precum asasinarea fostului premier Shinzo Abe în 2022. În 1995, un atac cu gaz sarin la metroul din Tokyo s-a soldat cu 14 morţi şi mii de răniţi.