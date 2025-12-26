După ce a urcat pe Vârful Everest, Adrian Ahriţculesei merge în Antarctica pentru a cuceri cel mai înalt munte de pe continent

Adrian Ahriţculesei este primul alpinist român care a urcat pe cel mai înalt vulcan din Antarctica. Sursa colaj foto: Facebook / Ahritculesei Adrian

Alpinistul Adrian Ahriţculesei, cunoscut pentru că a cucerit vârful Everest (8.848 m) şi cei mai înalţi şapte vulcani din lume, va pleca pe 27 decembrie spre Antarctica, unde şi-a propus să escaladeze Mount Vinson (4.892 m), cel mai înalt de pe continent, potrivit Agerpres. "Deşi în emisfera sudică este vară, în Antarctica temperatura este undeva la minus 35 - 40 de grade Celsius", a spus alpinistul hunedorean.

Alpinistul din Petroşani spune că s-a pregătit intens pentru această expediţie, în condiţiile în care a mai fost în Antarctica, în ianuarie 2023, atunci când a finalizat victorios ascensiunea pe Mount Sidley (4.283 m), în cadrul circuitului ce reuneşte cei mai înalţi vulcani de pe planetă.

"Sunt nerăbdător să plec în această nouă provocare. M-am pregătit foarte bine fizic şi psihic. Sper să fiu sănătos şi vremea să ţină cu noi. Ştiu ce mă aşteaptă pentru că am mai fost odată în Antarctica. Marea problemă este frigul pentru că, deşi în emisfera sudică este vară, în Antarctica temperatura este undeva la minus 35 - 40 de grade Celsius", a declarat, pentru Agerpres alpinistul Adrian Ahriţculesei.

Adrian Ahriţculesei va pleca sâmbătă, cu avionul, din Bucureşti spre Istanbul, apoi spre Sao Paolo (Brazilia), Santiago de Chile şi Punta Arenas (cel mai sudic oraş din Chile), unde îşi va întâlni şi alţi colegi de expediţie.

Vor urma două zboruri private: primul, spre tabăra Union Glacier, din Antarctica, iar cel de-al doilea, cu un avion de mici dimensiuni, spre tabăra de bază de pe Muntele Vinson.

Alpinistul a estimat, că în funcţie de vreme, Mount Vinson ar putea fi atacat în 4 sau 5 ianuarie 2026.

Adrian Ahriţculesei are în portofoliu mai multe reuşite în alpinism, printre care se numără cucerirea vârfului Everest, în luna mai 2024, şi finalizarea "Circuitului celor 7 vulcani", în ianuarie 2023, devenind astfel primul bărbat din România care îşi înscrie în palmares o asemenea performanţă.

În vârstă de 42 de ani, absolvent al Facultăţii de educaţie fizică şi sport din Timişoara, alpinistul lucrează ca optometrist la o firmă din Petroşani.