Borrell îl compară pe Trump cu Putin: "Vrea în Venezuela ce a încercat Rusia în Ucraina"

Josep Borrell, fostul șef al dipplomației UE, l-a comparat pe Donald Trump cu Vladimir Putin. Sursă colaj foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump "doreşte un guvern marionetă în Venezuela, precum cel pe care Vladimir Putin a vrut să-l instaleze în Ucraina şi pe care îl are deja în Belarus", a declarat Josep Borrell, fostul șef al diplomațieii europene, într-un interviu pentru agenția EFE, citat de Agerpres.

"Scopul final nu este restabilirea democraţiei în Venezuela, ci confiscarea resurselor sale naturale (...) Şi, dacă pentru a face asta trebuie să se alieze cu rămăşiţele regimului chavist sau madurist, nu aveţi nicio îndoială că o va face", a estimat el.

Cu peste 300 de miliarde de barili, Venezuela "are cele mai mari rezerve de petrol din lume, mai mari decât cele ale Arabiei Saudite, iar americanii sunt pregătiţi să şi le însuşească și să le exploateze şi", a adăugat fostul oficial european.

"Nu ar trebui să ne surprindă. Lui Putin nu-i pasă de dreptul internaţional, nici lui Trump. Şi asta este extrem de grav", a punctat el, apreciind că situația internațională actuală "seamănă cu o junglă unde singura regulă este legea celui mai puternic".

Fost șef al diplomației UE: Statele Unite nu au avut niciodată obiectivul de a instaura democrația în țările unde a intervenit militar

Trump, pe care diplomatul spaniol l-a descris drept un "narcisist compulsiv", a părut să agreeze faptul că interimatul lui Maduro a fost preluat de către vicepreședinta Delcy Rodriguez, pe care însă a avertizat-o că "va plăti mai scump" decât fostul președinte "dacă nu face ce trebuie".

"Este un limbaj cu adevărat imperial: atât timp cât faci ce vreau eu, vei rămâne acolo, dar în ziua în care nu o vei face, te voi îndepărta, aşa cum i-am îndepărtat pe alţii", a comentat Josep Borrell.

"În realitate, Statele Unite nu au avut niciodată ca scop restabilirea democraţiei în intervenţiile lor militare. De multe ori a fost invers. Acum mă aflu în Chile. Ce loc mai bun (ar fi) pentru a ne aminti cum sunt intervenţiile americane?", a concluzionat Borrell, referindu-se la sprijinul primit de generalul Augusto Pinochet pentru lovitura de stat din 1973.

Borrell critică "bl ânde ţea" UE în reacția la capturarea lui Maduro

Fostul șef al diplomației Uniunii europene a criticat, totodată, "blândeţea" cu care UE a reacționat la intervenţia SUA în Venezuela şi a îndemnat Bruxelles-ul să nu mai considere Washingtonul drept "marele său aliat".

"Statele Unite sunt pregătite să-şi instaureze propria lor ordine în zonele de influenţă, iar a continua să credem că este marele nostru aliat înseamnă a nega realitatea", a insistat Borrell.

Acesta a admis există multe ţări europene care cred că "singura soluţie este să încerce să-l îmbuneze" pe Trump, deoarece "se tem că Statele Unite vor decide să nu mai protejeze Ucraina".

"Evident că este (și aceasta) o tactică (...), dar Trump va abandona sau nu Ucraina în funcţie de ce îi convine", a adăugat el.

Duminică, la aproape o zi şi jumătate după capturarea lui Maduro, UE a emis duminică un comunicat semnat de 26 din cele 27 de state membre (toate cu excepţia Ungariei, condusă de premierul Viktor Orban, aliat al lui Trump), în care nu a criticat acţiunile Washingtonului şi a făcut doar un apel la "calm şi reţinere" şi la respectarea dreptului internaţional, aminteşte EFE.

F ost șef al diplomației UE: Europa trebuie să găsească mijloacele pentru propria sa apărare

Josep Borrell a mai declarat că înţelege bucuria resimţită de milioane de venezueleni din întreaga lume după căderea lui Nicolas Maduro, dar a opinat că "un preşedinte ilegitim susţinut de un aparat al terorii corupt" nu poate fi înlocuit de "un proconsul american în stilul Imperiului Roman".

"Dacă mâine Trump decide să ia cu forţa Groenlanda - ceea ce nu ar fi prea greu, deoarece are deja suficiente baze americane acolo pentru a coborî steagul danez şi a-l ridica pe cel american fără a trage un foc de armă - ce am spune noi, europenii, sau ce am putea face?", a întrebat el, retoric.

Pentru politicianul spaniol, soluţia este ca blocul european "să găsească mijloacele pentru a-şi asigura propria apărare".

"Europa a trăit confortabil sub umbrela protectoare a Statelor Unite; astăzi este un protectorat militar, iar aceasta nu este o soluţie bună, fiindcă, dacă protectorul decide să nu te protejeze, rămâi descoperit", a concluzionat el.