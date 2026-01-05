ONU critică intervenția americană în Venezuela și spune că SUA au încălcat dreptul internațional

1 minut de citit Publicat la 18:30 05 Ian 2026 Modificat la 18:30 05 Ian 2026

Foto: Profimedia Images

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat „profund îngrijorat” de faptul că „dreptul internațional nu a fost respectat” în timpul intervenției militare americane din Venezuela, relatează CNN. Guterres a spus și că răpirea lui Maduro și intervenția americană ar putea să creeze un precedent care produce un „efect de domino” în relațiile internaționale.

Într-un mesaj citit la întâlnirea Consiliului de Securitate al ONU, luni, Guterres a accentuat că legea internațională „ne dă fundația pentru a menține pacea și securitatea internaționale”.

El a vorbit și de îngrijorările sale privind efectele de tip „domino” care pot apărea ca precedent după arestarea liderului venezuelean, Nicolas Maduro, și a soției sale.

„Sunt profund îngrijorat de posibila intensificare a instabilității în țară, de potențialul impact asupra regiunii și de precedentul pe care l-ar putea stabili în privința felului în care se desfășoară relațiile între state”, a declarat Guterres.

„Venezuela a trecut deja prin decenii întregi de instabilitate internă și de tulburări sociale și economice.

Democrația a fost subminată. Milioane de oameni fug din țară, situația este critică, dar încă este posibil să evităm o conflagrație și mai mare și mai distructivă.

În astfel de situații, atât de confuze și de complexe, așa cum este cea pe care o traversăm acum, este important să respectăm principiile.

Dreptul internațional are instrumentele necesare pentru a rezolva probleme precum traficul ilicit de droguri, dispute pe tema resurselor sau îngrijorări legate de drepturile omului.

Acesta este drumul pe care trebuie să mergem”, a declarat Guterres.