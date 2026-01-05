Legea pensiilor private a fost promulgată: Plata integrală, eliminată. Ce sumă pot retrage românii la pensionare

Cum se vor plăti pensiile private. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Românii care contribuie la fondurile de pensii private vor putea retrage, după pensionare, cel mult 30% din suma acumulată, într-o singură tranșă. Restul banilor vor fi plătiți lunar, pe o perioadă de maximum opt ani, potrivit unei legi adoptate din nou luna trecută de Parlament și promulgate luni de președintele Nicușor Dan.

Inițial, legea prevedea o excepție pentru bolnavii de cancer, care ar fi putut retrage întreaga sumă. Această prevedere a fost însă declarată neconstituțională de Curtea Constituțională, iar forma finală a actului normativ nu mai permite retragerea integrală a banilor în niciun caz.

Concret, un participant la un fond de pensii private poate cere o singură dată plata a maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată. Această sumă este acordată înainte de începerea plăților lunare ale pensiei private. Dreptul se aplică separat pentru fiecare cont individual de pensii private pe care îl deține o persoană.

Legea stabilește și modul de organizare a noului sistem de plată a pensiilor private. Plățile vor fi făcute prin fonduri special create în acest scop, numite fonduri de plată a pensiilor private, care vor fi administrate de societăți specializate. Acestea, denumite furnizori de pensii private, vor funcționa doar cu autorizația Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Actul normativ introduce și o sumă minimă necesară pentru ca un participant să poată primi o pensie privată și pentru ca activul său personal să fie transferat către un fond de plată.

Fondurile de plată a pensiilor private vor fi de două tipuri. Unele vor funcționa pe baza retragerii programate, cu plăți lunare pe o perioadă limitată de timp, de până la opt ani. Altele vor fi fonduri de pensii viagere, care vor asigura plăți lunare pe toată durata vieții beneficiarului sau, în anumite cazuri, și a unui supraviețuitor.