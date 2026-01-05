Augustin Zegrean, despre cererea de suspendare a celor doi judecători CCR: Va fi respinsă. CAB nu este competentă să îi suspende

Augustin Zegrean, fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României (CCR). Foto: Agerpres

Augustin Zegrean, fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României (CCR), a explicat, în direct la Antena 3 CNN, că cererea formulată la Curtea de Apel Bucureşti (CAB) pentru suspendarea a doi judecători CCR ar putea fi respinsă deoarece nu este de competenţa CAB. "Cel puțin unul dintre dintre judecători a fost numit de Parlament, e desemnat. Hotărârile Senatului nu pot fi atacate în contencios administrativ", a spus el, luni seară.

"Suspendare pentru cât timp? Până se judecă povestea cu pensiile magistraților? Sau ce doresc oare? Doamna avocat, îmi pare rău pentru dumneaei, dar nu este foarte acasă în problemă. Curtea de Apel nu este competent să judece această cerere.

Există soluții pentru cererile care nu sunt de competența: sunt respinse ca fiind făcute către o instanță necompetentă. Cred că se vor respinge pentru că nu pot să judece. Cel puțin unul dintre dintre judecători a fost numit de Parlament, e desemnat. Hotărârile Senatului nu pot fi atacate în contencios administrativ. Dacă nu îndeplinea condițiile de numire la funcția de judecător la Curte, trebuia cineva să sesizeze curtea și să ceară anularea", a spus el.

Totuşi, dacă aceştia vor fi suspendaţi, nu va exista cvorum pentru a lua o decizie privind pensiile speciale.

"Veți avea din nou surpriza unei amânări pentru lipsă de cvorum. Nu se va face cvorum şi se va anula decizia la Curte. Eu nu cred că se va ajunge în această situaţie. Cu şapte judecători se poate judeca, dacă ceilalți patru se duc la serviciu", a adăugat el.

Totuşi, fostul preşedinte CCR susţine că "soluția este previzibilă şi va respinge ca inadmisibilă cererea".

"La Curtea de Apel am înțeles ce să amână pronunțarea. Deci nu mai trebuie să participe la ședința acolo. Și dacă tot a rămas în pronunțare astăzi, atunci soluția este previzibilă şi va respinge ca inadmisibilă cererea", a subliniat el.



La Curtea de Apel București a început judecata pe fond a contestațiilor privind numirea a doi judecători ai Curții Constituționale, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

Magistrații au respins cererile de amânare formulate atât de avocații celor doi judecători, cât și de reprezentantul Administrației Prezidențiale. Argumentul a fost că nu există motive suficiente pentru a întârzia judecata. După o ședință tensionată de judecată, vom afla pe data de 16 ianuarie dacă cei doi judecători vor fi suspendați sau nu.

Contestațiile au fost depuse de avocata Silvia Uscov, cunoscută ca fiind apropiată de AUR. De cealaltă parte, apărătorii judecătorilor CCR au cerut timp suplimentar pentru a-și pregăti apărarea, însă solicitarea le-a fost respinsă.