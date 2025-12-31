Mesajul lui Putin către ruşi, de Anul Nou: "Planurile noastre se vor împlini cu siguranţă!". I-a felicitat şi pe soldaţii de pe front

Mesajul lui Putin către ruşi, de Anul Nou. FOTO: Hepta

Vladimir Putin a transmis, miercuri, un mesaj către poporul rus, de Anul Nou, în care a spus că "planurile noastre se vor împlini cu siguranţă. Credem în victoria noastră", apoi i-a felicitat pe soldaţii de pe front: "Milioane de oameni din întreaga Rusie, vă asigur, sunt împreună cu voi în această noapte", conform presei de la Moscova.

"În fața noastră este viitorul. Și cum va fi el depinde în mare măsură de noi", a transmis Putin, care a adăugat:

"Ne bazăm pe propriile forțe, pe cei care ne sunt aproape, dragi și apropiați, și suntem întotdeauna pregătiți să întindem o mână de ajutor. Un astfel de sprijin reciproc ne oferă încrederea că tot ce ne-am propus, speranțele și planurile noastre se vor împlini cu siguranță.

Pentru că suntem împreună – poporul Rusiei. Munca, succesele și realizările fiecăruia dintre noi scriu noi capitole din istoria ei milenară. Iar soliditatea unității noastre determină suveranitatea și securitatea Patriei, dezvoltarea ei, viitorul ei".

El a avut un mesaj special şi pentru soldaţii de pe front:

"Ați luat asupra voastră responsabilitatea de a lupta pentru pământul natal, pentru adevăr și dreptate.

Milioane de oameni din întreaga Rusie, vă asigur, sunt împreună cu voi în această noapte de Anul Nou.

Se gândesc la voi, empatizează, au speranță în voi. Suntem uniți printr-o iubire sinceră, dezinteresată și devotată pentru Rusia. Felicit toți luptătorii și comandanții noștri cu prilejul Anului Nou. Credem în voi și în victoria noastră".