Buzoianu anunţă amenzi de 350.000 de euro, după controale pe balastiere, în 4 judeţe: "În spatele acestor cifre sunt povești dramatice"

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Sursa foto: Agerpres

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, marţi, că inspectorii Gărzii Naţionale de Mediu au acordat amenzi în valoarea de aproximativ 350.000 de euro, după controale pe balastiere desfăşurate în perioada 1 septembrie - 12 decembrie, în județele Dolj, Vâlcea, Olt și Argeș. "Sunt zone în care exploatările ilegale au dus la pierderi de vieți omenești, comunități rămase fără acces la apă sau mult mai vulnerabile în fața inundațiilor, infrastructură distrusă", a afirmat Buzoianu.

"Continuăm controalele pe balastiere!

Felicit Garda Naţională de Mediu care a realizat un control tematic în acest sens, în perioada 1 septembrie - 12 decembrie în județele Dolj, Vâlcea, Olt și Argeș.

Rezultatele? 71 de sancțiuni, suspendări de activitate pentru exploatări ilegale și amenzi de peste 1,74 milioane lei.

În spatele acestor cifre sunt povești dramatice. Sunt zone în care exploatările ilegale au dus la pierderi de vieți omenești, comunități rămase fără acces la apă sau mult mai vulnerabile în fața inundațiilor, infrastructură distrusă. Impactul nu este doar asupra mediului, ci asupra vieții de zi cu zi a oamenilor.

Nu putem tolera astfel de practici. Exploatarea resurselor naturale trebuie să se facă legal, responsabil și cu respect față de comunități și ecosisteme. Este un apel ferm către toți operatorii economici să se pună în legalitate și să își respecte angajamentele de mediu. Nerespectarea legii atrage amenzi substanțiale, suspendarea activității, retragerea avizelor și, în cazurile grave, sesizarea organelor de cercetare penală", a postat Buzoianu pe Facebook, detaliind verificările efectuate în cele 3 judeţe:

"În județul Argeș, între 3 – 12 decembrie, au fost efectuate 22 de controale, fiind aplicate 16 sancțiuni contravenționale, respectiv 9 amenzi în valoare totală de 270.000 lei și 3 avertismente, precum și 4 sancțiuni complementare, constând în 2 suspendări ale activității și 2 măsuri de desființare a lucrărilor, cu aducerea terenului la starea inițială; totodată, a fost formulată o sesizare penală.

În județul Dolj, în perioada 17 – 21 noiembrie, au fost realizate 10 controale, în urma cărora au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale, din care 5 amenzi în cuantum total de 380.000 lei și un avertisment, pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor și nerespectarea condițiilor din actele de reglementare.

În județul Vâlcea, în intervalul 21.10 – 05.11, au fost desfășurate 26 de controale, fiind aplicate 31 de sancțiuni contravenționale, respectiv 20 amenzi în valoare de 662.500 lei și 9 avertismente, precum și 2 sancțiuni complementare, constând în o suspendare a activității și o măsură de desființare a lucrărilor neautorizate.

În județul Olt, în perioada 1 –05 septembrie, au fost efectuate 15 controale, fiind aplicate 18 sancțiuni contravenționale, respectiv 12 amenzi în cuantum total de 427.500 lei și 4 avertismente, precum și 2 sancțiuni complementare de desființare a lucrărilor și o suspendare a activității.

În urma verificărilor, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au constatat, printre altele:

absența actelor de reglementare sau nerespectarea condițiilor impuse prin acestea;

exploatarea agregatelor minerale în afara perimetrelor autorizate;

gestionarea necorespunzătoare a materialelor și a deșeurilor;

lipsa sistemelor adecvate de colectare și epurare a apelor uzate;

protecția insuficientă a solului și a biodiversității;

neîndeplinirea obligațiilor de refacere a mediului.

Acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, iar instituțiile statului vor folosi toate instrumentele legale disponibile pentru a stopa exploatările ilegale și pentru a proteja mediul și siguranța cetățenilor".