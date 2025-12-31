Mai mulţi români au ocupat ilegal subsolul unui bloc din Milano şi au făcut acolo un cazinou clandestin

O razie a carabinierilor din Milano a dus la descoperirea unei activităţi ilegale, pe care şase români o desfăşurau în subsolul unui bloc, unde au organizat un cazinou clandestin. Suspecţii au fost arestaţi şi sunt acuzaţi că au ocupat abuziv spaţiul respectiv. Când oamenii legii au ajuns la faţa locului, românii se pregăteau să deschidă o sticlă de şampanie, conform Il Giorno.

Carabinierii i-au prins în flagrant pe cei şase români, când aceştia jucau cărţi şi zaruri. Anchetatorii au confiscat 3.220 de euro de la suspecţi, pe care îi acuză că au organizat jocuri de noroc ilegale. De asemenea, oamenii legii au demontat cinci contoare de gaz, dintre care două erau activate ilegal de cei șase români.

Razia carabinierilor a fost una complexă şi a vizat şi unitățile comerciale din zona San Siro din Milano. Două localuri au fost închise pentru lipsa documentului de evaluare a riscurilor şi pentru că au angajat muncitori fără acte.

În cadrul acestei acţiuni, carabinierii au aplicat 36 de sancțiuni, în valoare de 18.912 euro.