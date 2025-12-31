Sorin Grindeanu: Nici 2026 nu va fi un an uşor. Stabilitatea politică trebuie să rămână cheia dezvoltării sociale şi economice

Sorin Grindeanu arată că în 2026 îşi doreşte însă ca actuala coaliţie de guvernare să vină cu „măsuri echilibrate” / Foto: Agerpres

Preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, afirmă, într-un mesaj transmis miercuri, că în anul care se încheie „stabilitatea politică a avut un rol extrem de important” şi „trebuie să rămână cheia dezvoltării sociale şi economice” şi în 2026, potrivit Agerpres.

„2025 a fost un an cu multe provocări. Pe plan extern, în ciuda conflictului de la frontiera estică, România a rămas un pilon al securităţii regionale. În acest context, pe plan intern, stabilitatea politică a avut un rol extrem de important. Aceasta trebuie să rămână în anul care începe, cheia dezvoltării sociale şi economice. Nici 2026 nu va fi un an uşor!”, a scris liderul social-democraţilor, în mesajul postat pe pagina sa de Facebook.

Totodată, el arată că în 2026 îşi doreşte însă ca actuala coaliţie de guvernare să vină cu „măsuri echilibrate”, care să „stopeze deficitul bugetar” şi să ducă „treptat” la reluarea creşterii nivelului de trai al românilor.

„Îmi doresc însă să venim cu măsuri echilibrate pentru români, care să stopeze deficitul bugetar şi care să conducă treptat la reluarea creşterii nivelului de trai. Mă bucură că România încheie anul şi cu multe plusuri. Ca fost ministru al Transporturilor apreciez că au fost continuate proiectele de mare infrastructură şi s-au dat în circulaţie 146 de km de noi drumuri de mare viteză”, menţionează Sorin Grindeanu.

De asemenea, el arată că, în calitatea sa de preşedinte al Camerei Deputaţilor a insistat şi va continua să insiste "pentru dezvoltarea Parteneriatelor Strategice ale României şi a relaţiilor bilaterale".

„Toate oferă oportunităţi pentru investiţii importante care pot aduce avantaje competitive economiei româneşti, pe termen mediu şi lungi”, mai punctează preşedintele PSD, care a mai transmis şi "la mulţi ani tuturor", în încheierea mesajului său.