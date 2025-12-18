Guvernul a prelungit și în 2026 cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în Educație și Sănătate

Premierul Ilie Bolojan a promis o lege care ar fi trebuit să elimine acest privilegiu pentru o categorie cât mai largă de angajați. Foto: Guvernul României

Guvernul a prelungit și în anul 2026 măsura cumulului pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educație și alte sisteme critice, a anunțat ministrul Sănătății. Alexandru Rogobete a spus că măsura era „necesară” pentru a-i păstra în aceste sisteme pe profesioniștii cu experiență, mai ales în sănătate, la specialitățile unde oricum nu sunt suficienți medicii.

Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat ce măsuri au fost adoptate, joi, de Guvernul Bolojan.

„Tot astăzi, prin ordonanță de urgență a Ministerului Sănătății, continuăm și în anul 2026 cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educație și alte sisteme critice. Este o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniștii cu experiență, în special în specialitățile deficitare, acolo unde fiecare medic contează”, a scris ministrul Sănătății pe Facebook.

De-a lungul timpului au existat mai multe tentative ale Guvernelor în funcție de a elimina cumulul pensiei cu salariu. Fără succes. Proiectele au fost respinse de Curtea Constituțională a României.

Acum, premierul Ilie Bolojan a promis o lege care ar fi trebuit să elimine acest privilegiu pentru o categorie cât mai largă de angajați. Ulterior însă, actul normativ s-a referit exclusiv la pensiile care nu sunt pe bază de contributivitate, astfel ca profesorii și medicii, de pildă, să poată beneficia în continuare de această măsură.

Guvernul Bolojan a pus, luna trecută, în transparență decizională proiectul de lege care prevede eliminarea cumulului pensie-salariu, cu anumite excepții. Documentul prevede excepții în cazul funcțiilor alese de Parlament sau numite de președintele României cu avizul CSAT, însă nu s-a ajuns la un consens în Coaliția de guvernare cu privire la categoriile care să fie exceptate de la această interdicție.

Modificări la Legea sănătății în ședința de Guvern

Alexandru Rogobete a anunțat, de asemenea, că în ședința de Guvern de joi au fost făcute mai multe modificări la Legea Sănătății.

„Am creat cadrul pentru ajustări legislative necesare, inclusiv cele legate de recunoașterea profesională și eliberarea documentelor de atestare profesionalǎ, astfel încât resursa umană din sănătate să fie protejată, iar timpii de eliberare a documentelor sǎ fie cât mai scurți.

Noile prevederi stabilesc clar că regulile generale de limitare nu se aplică concursului național de rezidențiat și nici concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor prin integrare clinică.

În plus, prin memorandum aprobat de Guvern la propunerea Ministerului Sǎnǎtǎții, se pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale. Sănătatea trebuie să meargă înainte.

Aducem, în același timp, claritate pentru medici și farmaciști. Cei care au intrat deja în sistem și devin ulterior cadre didactice își pot continua activitatea clinică fără birocrație suplimentarǎ. Integrarea clinică se face simplu, prin adaptarea raportului de muncă, astfel încât experiența și competența să rămână lângă pacient”, a scris ministrul Sănătății pe Facebook.

Rogobete a precizat că s-au făcut și modificări legislative pentru a-i face pe medicii românii care lucrează în afara țării săse întoarcă în România. „Deschidem și mai mult sistemul pentru medicii români din diaspora. Tot mai mulți specialiști își doresc să se întoarcă acasă, atrași de investițiile din spitale și de programele medicale moderne. Eliminăm întârzierile administrative care i-au ținut luni întregi pe margine și accelerăm recunoașterea profesională, prin proceduri corecte, transparente și previzibile - cu timpi scurți de soluționare a dosarelor”, a spus ministrul Sănătății.