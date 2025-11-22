DOCUMENT. Guvernul publică proiectul care interzice cumulul pensie-salariu. Pentru cine e limitată pensia la 15% și ce excepții sunt

2 minute de citit Publicat la 14:13 22 Noi 2025 Modificat la 14:30 22 Noi 2025

Guvernul Bolojan a publicat sâmbătă proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul, pentru angajații la stat. Interdicția se aplică doar pentru pensiile de serviciu și pensiile militare. Proiectul a fost pus în consultare publică pe site-ul Ministerului Muncii.

Modificările legate de interzicerea cumulului pensie salariu și categoriile de personal vizat se regăsesc în cadrul articolului VI al proiectului de lege.

„Personalul plătit din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul regiilor autonome înfiinţate de stat, ai societăţilor/companiilor naţionale, ai societăţilor la care statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, ai regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale, ai societăţilor la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, precum și ai autorităților de reglementare, căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, în conformitate cu principiul contributivității, decizia privind acordarea unei pensii de serviciu sau a unei decizii de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani”, sa arată în proiect.

De asemenea, „persoanele beneficiare de o pensie de serviciu, respectiv pensie stabilită în sistem militar pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%.

Prevederile se aplică și în situația persoanelor care sunt reîncadrate în baza unui nou raport de muncă/de serviciu, în condițiile legii.

„În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ordonatorii de credite/angajatorii prevăzuți la alin.(1) au obligația de a înceta de drept contractele de muncă, raporturile de muncă sau de serviciu ale pensionarilor care nu și-au exprimat opțiunea prevăzută la alin.( 2 ) (referitoare la pensiile de serviciu și cele militare - n.r.).

În aplicarea prevederilor alin. (2) casele de pensii/ casele de pensii sectoriale emit decizii de recalculare cu evidențierea noului cuantum, cu data de întâi a lunii următoare opțiunii.

Reluarea dreptului de pensie nepenalizat se va efectua în baza unei cereri, cu prezentarea documentului de încetare a raportului de muncă sau de serviciu, cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii.

Prin excepție, persoanele alese în funcții publice și persoanele numite în funcție în instituțiile/autoritățile publice prin Hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a Camerelor reunite ale Parlamentului, persoanele care dețin mandate a căror durată este prevăzută în Constituție pe perioada exercitării mandatului, precum și persoanele numite în funcție de președintele României în temeiul hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pot cumula pensia cu salariul pe durata exercitării mandatului.