Cine sunt „specialii” pentru care Guvernul Bolojan nu a pus interdicție la cumulul pensie-salariu. Lista privilegiaţilor

3 minute de citit Publicat la 16:13 25 Noi 2025 Modificat la 16:16 25 Noi 2025

Prevederea potrivit căreia dacă ești pensionar special trebuie să renunți la 85% din pensia specială nu se aplică mai multor categorii de pensionari speciali. Foto: Guvernul României

Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul, pus în transparență decizională de Guvernul Bolojan, prevede excepții în cazul funcțiilor alese de Parlament sau numite de președintele României cu avizul CSAT, scrie Cotidianul. Astfel, printre cei care pot cumula în continuare pensia specială cu salariul, chiar dacă acest act normativ devine lege, se numără și guvernatorul BNR, care în prezent are o pensie de peste 5.000 de euro și un salariu de 18.000 de euro, dar și șefului Serviciului de Pază și Protecție (SPP), Lucian Pahonțu.

De-a lungul timpului au existat mai multe tentative ale Guvernelor în funcție de a elimina cumulul pensiei cu salariu. Fără succes. Proiectele au fost respinse de Curtea Constituțională a României.

Acum, premierul Ilie Bolojan a promis o lege care ar fi trebuit să elimine acest privilegiu pentru o categorie cât mai largă de angajați. Ulterior însă, actul normativ s-a referit exclusiv la pensiile care nu sunt pe bază de contributivitate, astfel ca profesorii și medicii, de pildă, să poată beneficia în continuare de această măsură.

„În varianta inițială, pensiile care erau contributive erau și ele supuse acestui proiect. În varianta actuală, pensionarii din sistemele de exemplu Educație, Sănătate, care au exclusiv pensie contributivă nu au nicio modificare la statutul lor”, a spus ministrul Muncii luni.

Marți a venit cu alte declarații și a anunțat că PSD a decis să nu susțină excepțiile de la interdicția cumulului pensie-salariu.

Proiectul de lege prevede în prezent mai multe excepții pentru:

persoanele alese în funcții publice;

persoanele numite în funcție în instituțiile/autoritățile publice prin Hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului, ori a Camerelor reunite ale Parlamentului;

persoanele care dețin mandate a căror durată este prevăzută în Constituție pe perioada exercitării mandatului;

persoanele numite în funcție de președintele României în temeiul hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării;

Lista „super-specialilor” de la stat

Printre cei care se încadrează la aceste excepții sunt și șefi de instituții care încasează în prezent salarii de până la 18.000 de euro și pensii de peste 5.000 de euro. Astfel, prevederea potrivit căreia dacă ești pensionar special trebuie să renunți la 85% din pensia specială nu se aplică pentru:

Avocatul Poporului Consiliul Legislativ Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) Curtea de Conturi și Autoritatea de Audit Banca Națională a României (BNR) Serviciul Român de Informații (SRI) Serviciul de Informații Externe (SIE) Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) Consiliul Economic și Social (CES) Societatea Română de Radiodifuziune Societatea Română de Televiziune Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) Serviciul de Protecție și Pază (SPP) Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) Agenția Națională de Presă Agerpres Consiliul Statistic Național Comitetul pentru Finanțe Publice Locale Consiliul Fiscal Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Astfel, pot continua să cumuleze pensia cu salariul angajați la stat precum:

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, care în prezent are o pensie de 5.368 de euro pe lună și un salariu de 18.000 de euro pe lună;

Florin Georgescu, viceguvernator BNR, care în prezent are o pensie de 4.200 de euro pe lună și un salariu de 15.200 de euro pe lună;

Lucian Pahonuțu, directorul SPP, care în prezent are o pensie de aproximativ 5.000 de euro pe lună și un salariu de 5.900 de euro pe lună;



De asemenea, printre cei care sunt exceptați de la prevederile acestui proiect de lege se numără președinții și vicepreședinții ANRE, ASF, dar și parlamentarii. Iată cât câștigă șefii ANCOM, ASF și ANRE în prezent: