2 minute de citit Publicat la 14:50 25 Noi 2025 Modificat la 14:50 25 Noi 2025

PSD cere eliminarea excepțiilor la cumulul pensie-salariu. Cine va fi afectat. Foto: Getty Images

Petre Florin Manole, ministrul Muncii, a declarat, marți, că PSD a decis să nu susțină existenţa excepțiilor de la interdicția cumulului pensie-salariu.

"Decizia politică a PSD este de a nu susține nicio excepție la proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu, în afara celor prevăzute în decizia Curții Constituționale Nr. 1414/2009. Aceasta se referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres în Constituție.

Vrem să facem un proiect aplicabil, nepopulist, care să aibă rezultate concrete", a postat ministrul Muncii, Florin Manole, pe Facebook.

Guvernul Bolojan a publicat proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul, pentru angajații la stat. Interdicția se aplică doar pentru pensiile de serviciu și pensiile militare. Proiectul a fost pus în consultare publică pe site-ul Ministerului Muncii.

Specialii de la ANRE, ASF și parlamentarii, exceptați de la interzicerea cumului pensie-salariu

Florin Manole a afirmat, sâmbătă, că proiectul inițial privind interzicerea cumului pensiei cu salariul la stat prevedea că această măsură se aplica inclusiv pentru medici și pentru profesori.

Ulterior, proiectul a fost modificat astfel încât măsura să-i vizeze doar pe cei care nu au pensii pe bază de contributivitate. Totuși și aici există excepții, aplicate președinților și vicepreședinților ANRE, ASF și parlamentarilor.

“Nu se aplică medicilor și profesorilor. Proiectul inițial era așa. Între timp, proiectul este mult mai just și mai corect și nu se aplică celor care au pensii contributive. În rezumat, nu avem o normă care să penalizeze pe cei cu pensii contributive. Avem un articol care susține că pentru pensiile necontributive se poate păstra 15% din această parte”, precizat Florin Manole la Antena 3 CNN.

Cât privește neaplicarea acestei prevederi pentru președinții și vicepreședinții din ANRE, ASF și pentru parlamentari, Florin Manole a precizat că aceste categorii sunt exceptate pentru că “sunt funcții alese de cetățeni”:

“Funcțiile despre care ați vorbit sunt funcții alese și ele exprimă voința cetățenilor care au votat într-o funcție sau alta”, a spus Florin Manole.

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a precizat, joia trecută, că penalizarea de 85% din pensie în cazul cumului pensie-salariu se va aplica doar pentru pensiile necontributive. Totodată, ea a precizat că salariile nu se taie cu 10% și că reducerea de care se discută se referă la fondul de cheltuieli cu personalul.

"În privința cumului pensie-salariu, penalizarea cu 85% din pensie a acestui cumul e doar în ipoteza pensiilor necontributive. Cele contributive nu sunt afectate cu nimic de această prevedere. Acest proiect trebuie trimis spre avizare la CSM.

Dorința e ca săptămâna viitoare, proiectul fie să intre în procedura parlamentară rapidă, fie să fie cuplat cu angajarea răspunderii pe pensiile magistraților, sub rezerva avizului CSM pentru acel proiect de lege", a spus Dogioiu.