Încă nu se știe dacă vor fi excepții de la cumulul pensie-salariu. Manole: „Nu este o decizie luată în Coaliție”

2 minute de citit Publicat la 14:01 24 Noi 2025 Modificat la 14:09 24 Noi 2025

Nu este prima dată când Guvernul României a încercat să interzică cumulul pensie-salariu.Foto: Agerpres

Ministrul Muncii a declarat, luni, că deși proiectul de lege care prevede interzicerea cumulului pensie-salariu este în transparență decizională, în Coaliție încă nu s-a ajuns la un consens. Liderii politici nu se înțeleg în privința excepțiilor prevăzute în document, „dacă ele să rămână sau nu”, a spus Petre Florin Manole.

Guvernul Bolojan a publicat proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul, pentru angajații la stat. Interdicția se aplică doar pentru pensiile de serviciu și pensiile militare. Proiectul a fost pus în consultare publică pe site-ul Ministerului Muncii.

„Actul normativ este acum în transparență. Într-adevăr, există discuții în legătură cu aceste excepții, dacă ele să rămână sau nu. Nu pot să vă spun încă decât că discuția continuă. Adică nu aș putea să vă zic că este o decizie luată în Coaliție.

Există diferite teme care au fost rediscutate. Una dintre ele este tema, ca să vă exemplific, este tema cumulului pensie-salariu în legătură cu pensiile necontributive.

În varianta inițială, pensiile care erau contributive erau și ele supuse acestui proiect. În varianta actuală, pensionarii din sistemele de exemplu Educație, Sănătate, care au exclusiv pensie contributivă nu au nicio modificare la statutul lor”, a spus Petre Florin Manole.

Ministrul Muncii a reiterat că pensiile contributive, aici fiind incluși și medicii și profesorii, sunt exceptate de la acest proiect de lege.

„Dar vă dădeam acest exemplu ca să înțelegeți că există mai multe puncte care au suferit modificări în ultima perioadă. Deci actul normativ e în lucru, ca să zic așa. Oricum, fiind în transparență, asta înseamnă că primim și primim pe proiectul ăsta zeci de email-uri și zeci de solicitări și de propuneri. Deci probabil că vor mai avea loc discuții”, a spus Manole.

Întrebat dacă o decizie finală va fi luată la ședința Coaliției din această săptămână, ministrul Muncii a spus că nu știe.

„N-aș putea să vă spun. Nici nu știu să vă spun când este planificat următoare în ședință a coaliției. Dar revin, avem zeci de solicitări de modificări în cadrul dezbaterilor publice care vor avea loc. Așa că actul normativ poate să mai sufere modificări”, a adăugat Petre Florin Manole.

De asemenea, ministrul Muncii a precizat că este „mai puțin important” dacă proiectul de lege va fi adoptat odată cu pachetul trei de măsuri fiscale pe care Guvernul Bolojan vrea să își asume răspunderea, ci „în primul rând trebuie să avem o formă finală”.

Specialii de la ANRE, ASF și parlamentarii, exceptați

Printre cei care sunt exceptați de la prevederile acestui proiect de lege se numără președinții și vicepreședinții ANRE, ASF, dar și parlamentarii. Motivul: sunt funcții alese, spune ministrul Muncii.

„Funcțiile despre care ați vorbit sunt funcții alese și ele exprimă voința cetățenilor care au votat într-o funcție sau alta”, a spus Florin Manole la Antena 3 CNN.

La rândul ei, Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a clarificat săptămâna trecută, după ședința de Guvern, că penalizarea de 85% din pensie în cazul cumului pensie-salariu se va aplica doar pentru pensiile necontributive.

„În privința cumului pensie-salariu, penalizarea cu 85% din pensie a acestui cumul e doar în ipoteza pensiilor necontributive. Cele contributive nu sunt afectate cu nimic de această prevedere.

Acest proiect trebuie trimis spre avizare la CSM.

Dorința e ca săptămâna viitoare, proiectul fie să intre în procedura parlamentară rapidă, fie să fie cuplat cu angajarea răspunderii pe pensiile magistraților, sub rezerva avizului CSM pentru acel proiect de lege”, a spus Dogioiu.

Nu este prima dată când Guvernul României a încercat să interzică cumulul pensie-salariu. Proiectele anterioare însă au fost respinse de Curtea Constituțională a României.