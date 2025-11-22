Specialii de la ANRE, ASF și parlamentarii, exceptați de la interzicerea cumului pensie-salariu. Florin Manole: “Sunt funcții alese"

1 minut de citit Publicat la 20:57 22 Noi 2025 Modificat la 21:43 22 Noi 2025

Proiectul inițial prevedea că interzicerea cumului pensie-salariu se aplica inclusiv pentru medici și pentru profesori. FOTO: Hepta

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, sâmbătă, la Antena 3 CNN că proiectul inițial privind interzicerea cumului pensiei cu salariul la stat prevedea că această măsură se aplica inclusiv pentru medici și pentru profesori. Ulterior, proiectul a fost modificat astfel încât măsura să îi vizeze doar pe cei care nu au pensii pe bază de cotributivitate. Totuși și aici există excepții, aplicate președinților și vicepreședinților ANRE, ASF și parlamentarilor.

“Nu se aplică medicilor și profesorilor. Proiectul inițial era așa. Între timp, proiectul este mult mai just și mai corect și nu se aplică celor care au pensii contributive.

În rezumat nu avem o normă care să penalizeze pe cei cu pensii contributive. Avem un articol care susține că pentru pensiile necontributive se poate păstra 15% din această parte”, precizat Florin Manole.

Cât privește neaplicarea acestei prevederi pentru președinții și vicepreședinții din ANRE, ASF și pentru parlamentari, Florin Manole a precizat că aceste categorii sunt exceptate pentru că “sun funcții alese de cetățeni”:

“Funcțiile despre care ați vorbit sunt funcții alese și ele exprimă voința cetățenilor care au votat într-o funcție sau alta”, a spus Florin Manole.

Ce a transmis Guvernul despre cumulul pensie-salariu la stat

Amintim că Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a precizat joi, după ședința de Guvern, că penalizarea de 85% din pensie în cazul cumului pensie-salariu se va aplica doar pentru pensiile necontributive. Totodată, ea a precizat că salariile nu se taie cu 10% și că reducerea de care se discută se referă la fondul de cheltuieli cu personalul.

"În privința cumului pensie-salariu, penalizarea cu 85% din pensie a acestui cumul e doar în ipoteza pensiilor necontributive. Cele contributive nu sunt afectate cu nimic de această prevedere.

Acest proiect trebuie trimis spre avizare la CSM.

Dorința e ca săptămâna viitoare, proiectul fie să intre în procedura parlamentară rapidă, fie să fie cuplat cu angajarea răspunderii pe pensiile magistraților, sub rezerva avizului CSM pentru acel proiect de lege", a spus Dogioiu.