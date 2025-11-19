Cine ar putea scăpa de interzicerea cumului pensie-salariu la stat. Sorin Grindeanu: “În aceste situații trebuie să existe excepții”

Sorin Grindeanu: "Aș da excepții de la interzicerea cumului pensie-salariu unde există deficit de personal". Foto: Hepta

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă că ar trebui să existe excepții privind interzicerea cumului pensie-salariu la stat, în cazurile în care există o criză de personal cum se întâmplă în Educație sau Sănătate.

Întrebat în cadrul unei conferințe de presă dacă susține măsura propusă de Guvernul Ilie Bolojan ca angajații la stat să poată rămâne în funcție după primirea deciziei de pensionare, dar să primească doar 15% din pensie, Sorin Grindeanu a răspuns:

“Aici există o discuție legată de Educație și de Sănătate. Cel puțin în zonele rurale, pe Educație există un minus mare de personal pe diverse materii, de exemplu profesori de fizică. Directrii și inspectoratele duc o muncă de lămurire cu foștii profesori să îi readucă la ore. Eu aș da excepții din acest punct de vedere pentru acești oameni unde există deficit clar. Unde nu există, evident că sunt de acord”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Ce a spus premierul Bolojan despre interzicerea cumului pensie-salariu

Precizările președintelui PSD vin după ce premierul Ilie Bolojan a declarat la rândul său, miercuri, că adoptarea interdicţiei cumulului pensiei cu salariul nu afectează zona de educaţie sau de sănătate.

„Unul din elementele de bază ale reducerii cheltuielilor de personal este şi adoptarea interdicţiei cumulului pensiei cu salariul, pentru că avem cel puţin 15.000 de posturi în care avem oameni care sunt practic la pensie, care s-au reangajat imediat după pensionare în sectorul public. În momentul în care există această interdicţie, o bună parte din aceşti oameni care sunt angajaţi ar opta, într-o variantă sau alta, şi foarte probabil ar renunţa la funcţia din sectorul public. Acele posturi devin vacante, nu mai pot fi ocupate şi deci, o reducere a cheltuielilor de personal, înseamnă şi această metodă. Nu înseamnă tăieri de salarii, ca să ne înţelegem foarte bine”, a spus premierul Ilie Bolojan la Ştirile ProTV.

Declarațiile liderilor coaliției de guvernare îl contrazic pe ministrul Muncii, Florin Manole, care a declarat marți la Antena 3 CNN, că proiectul de interzicere a cumului pensiei cu salariul se va aplica și profesorilor, dar și medicilor.

„Acest proiect se referă la toate categoriile de pensii, indiferent dacă este vorba despre cele care au exclusiv contributivitate, cele care sunt și cu o parte de la bugetul de stat, pensionări anticipate etc. Este extrem de important să avem maximă prudență cu o astfel de reglementare pentru că au mai fost cazuri în care tema cumulului pensiei cu salariu a mai fost întoarsă de CCR, e o temă extrem de sensibilă”, a declarat Manole.

Proiectul de OUG consultat de Antena 3 CNN prevede ca pensionarii care sunt reangajați sau cei care aleg să continue să muncească la stat vor fi obligați să renunțe la 85% din pensie, inclusiv pensionarii speciali. Aceștia pot continua să muncească până la vârsta de 70 de ani.