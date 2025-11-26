Grindeanu, despre interzicerea cumulului pensie-salariu: Coaliţia nu s-a decis dacă îşi asumă răspunderea sau îl trimite ca proiect

Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus luni că nu s-a luat o decizie în coaliţie pe proiectul privind cumulul pensie-salariu. El a subliniat două variante: fie va fi inclus ca parte a unei viitoare angajări de răspundere, fie va fi trimis ca proiect de lege. Grindeanu a menţionat că "nimeni nu-şi doreşte să existe excepţii la acest cumul" şi că a cerut ministrului Muncii să le elimine.

"Nimeni nu-şi doreşte să existe excepţii, absolut nimeni. Doar că există anumite decizii ale Curţii Constituţionale, legate de anumite categorii. Acele decizii trebuie să fie respectate. Nimic în plus. Absolut nimic în plus. Erau, în prima formă de proiect, aşa cum mi-aţi atras atenţia, acele excepţii. Am cerut ministrului să elimine toate acele excepţii", a spus Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că nu s-a luat o decizie în coaliţie privind formă în care se va promova acest proiect.

"Ori va fi prins ca parte a unei viitoare angajări de răspundere, ori va fi trimis ca proiect de lege. Nu s-a luat decizia încă", a subliniat Grindeanu.

Ministrul Muncii, Florin Manole, spunea marţi că "decizia politică a PSD este de a nu susţine nicio excepţie la proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu", în afara celor prevăzute în decizia Curţii Constituţionale Nr. 1414/2009, care se referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres în Constituţie.

Premierul Ilie Bolojan anunţa, vineri, că proiectul referitor la interzicerea cumului pensiei cu salariul de la stat "ar urma să vizeze pensiile necontributive" şi a explicat că i se pare "anormal ca o persoană să se pensioneze la 48 de ani, pentru că a avut o muncă agasantă şi a doua zi să se angajeze în sectorul public, într-o zonă adiacentă".

"Proiectul va fi definitivat cel mai târziu luni. E posibil că ceea ce aţi văzut să nu fie o formă finală. Impunerea interdicţiei cumulului pensiei cu salariul, pe care dorim să o facem, trebuie să ţină cont de decizii ale Curţii Constituţionale legate de această speţă şi de realităţile din domeniu. Gândiţi-vă că, dacă un om este ales într-o funcţie, deci este votat într-o funcţie, el intră într-o zonă în care, dacă am declara aşa ceva, din start, proiectul probabil că ar fi declarat neconstituţional", a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul, pus în transparență decizională de Guvernul Bolojan, prevede excepții în cazul funcțiilor alese de Parlament sau numite de președintele României cu avizul CSAT.