Coaliția a decis cine are voie la cumul pensie-salariu. Florin Manole: Dispar din listă șefii serviciilor, ai BNR, ANRE, ANCOM și ASF

1 minut de citit Publicat la 17:43 25 Noi 2025 Modificat la 17:50 25 Noi 2025

Florin Manole: Șefii serviciilor, ai BNR, ANRE, ANCOM, ASF nu mai pot cumula pensia cu salariul.Foto: Agerpres

Coaliția a scurtat lunga listă de excepții la cumulul pensie-salariu, care a scandalizat opinia publică.

Din lista respectivă dispar șefii serviciilor de informații, cei de la BNR, ANRE, ANCOM, ASF, Consiliul Legislativ, AEP și Curtea de Conturi.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat la Antena 3 CNN această decizie.

Rămân în lista de excepții cei ale căror mandate sunt prevăzute în Constituție.

Constituția prevede următoarele durate de mandat pentru:

Avocatul Poporului - 5 ani

⁠parlamentari - 4 ani

Președintele țării - 5 ani

⁠Președintele Consiliului Superior al Magistraturii - 1 an

membrii Consiliului Superior al Magistraturii - 6 ani

judecătorii CCR - 9 ani

"Problema vine din interpretarea prea largă a unei decizii a Curții Constituționale.

Interpretarea aceea a făcut să avem această lungă lista de excepții, doar că, de fapt, decizia Curții Constituționale îi exceptează doar pe președintele României, care, apropo, oricum nu cumulează pensia cu salariul, pe parlamentari, pentru ca sunt aleși, pe președintele CSM, pe judecătorii de la Curtea Constituțională.

E o lista mult mai scurtă, este vorba despre acei demnitari cu mandat stabilit de Constituție", a spus Florin Manole, ministrul Muncii, la Antena 3 CNN.

"Deci, fără excepții pentru domnii din Consiliul Legislativ, AEP, Curtea de Conturi, BNR, SRI, SIE, STS, SPP, ANCOM, ANRE, ASF? Aceștia nu vor mai fi exceptați?", a fost el întrebat.

"Nu. Este o decizie a Partidului Social Democrat și sunt convins că și în coaliție o să găsim deschidere, pentru că este o raportare obiectivă la o decizie a Curții Constituționale", a confirmat ministrul.